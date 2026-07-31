आफत की बारिश : पुलिस कैंप में जवानों ने छत का लिया सहारा, ग्रामीणों की फसल और दैनिक सामान चौपट
नारायणपुर में लगातार हुई बारिश से आम जनजीवन समेत पुलिस कैंप भी प्रभावित हुए हैं.जवानों का समय रहते सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 11:00 PM IST
नारायणपुर : नारायणपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन प्रभावित किया है. नारायणपुर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं जिसकी भयावह तस्वीर सामने आई है. खेत-खलिहान जलमग्न हैं,बारिश के तेज बहाव में कई खेतों में रोपी गई धान की फसल बह गई, जबकि कई खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं.किसानों को अब खेती की चिंता सता रही है.
घरों में घुसा बारिश का पानी
कई गांवों में घरों के अंदर बारिश का पानी घुस गया.जिससे लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है. लोगों के घरों में रखा राशन, कपड़े, घरेलू सामान और दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री खराब हो गई. कई परिवारों के जरूरी दस्तावेज और कामकाजी कागजात भी पानी में भीगकर खराब हो गए.
पुलिस कैंप में भरा पानी
अबूझमाड़ के बालेबेड़ा पुलिस कैंप और नारायणपुर के सीताराम पुलिस कैंप में भी नदी का पानी घुस गया. बालेबेड़ा कैंप में हालात इतने गंभीर हो गए कि वहां मौजूद जवानों को अपनी सुरक्षा के लिए बैरक की छत और पेड़ों का सहारा लेना पड़ा.राहत की बात ये रही कि सुरक्षा बलों ने समय रहते सभी जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
बालेबेड़ा पुलिस कैंप में फंसे सभी जवानों को समय रहते सुरक्षित रेस्क्यू कर नजदीकी सुरक्षित कैंप में पहुंचा दिया गया. इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. हालांकि कैंप में रखा कुछ दैनिक उपयोग का सामान बारिश के कारण खराब हुआ है.बाढ़ का पानी कैंप में प्रवेश करने से पहले हथियार और गोला-बारूद को पूरी सावधानी के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था, जिससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ- संदीप पटेल,एसपी
राहत और बचाव कार्यों की प्रशंसा
एसपी ने राहत एवं बचाव अभियान में शामिल सुरक्षा बलों की तत्परता और समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया. भविष्य में ऐसी आपात परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सके.
प्रशासन नुकसान का कर रहा आकलन
नारायणपुर में 48 घंटे की लगातार बारिश ने यह साफ कर दिया कि मानसून के दौरान जिले के कई इलाके अब भी बाढ़ जैसी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हैं. जहां एक ओर किसानों की मेहनत पानी में बह गई, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई ने संभावित बड़े हादसे को टाल दिया.अब प्रभावित ग्रामीणों को राहत, पुनर्वास और किसानों को हुए नुकसान के आकलन एवं सहायता का इंतजार है.
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