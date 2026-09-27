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यूपी के 4 जिलों में बारिश ने तोड़ा रिकार्ड, बहराइच, बांदा, फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा बरसात, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम?

सीजन की अनुमानित बारिश से 2 फीसदी ज्यादा बारिश हो गई, मौसम वैज्ञानिकों ने क्या कहा, जानिए.

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यूपी में बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 10:45 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी के बाद जमकर आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है. पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश हुई. बारिश के साथ-साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चली. कहीं-कहीं आकाशीय बिजली भी गिरी. वहीं, बारिश के चलते यूपी में जानमाल का भारी नुकसान भी हुआ है. बीते 24 घंटों में शाहजहांपुर, हमीरपुर, बांदा, कानपुर में सितंबर में एक दिन में हुई बारिश का रिकार्ड टूट गया है. वहीं, सबसे ज्यादा बारिश बहराइच, बांदा और फर्रुखाबाद में हुई है. भीषण बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है.



आज कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गहन अवदाब का असर अब धीरे-धीरे प्रदेश के तराई वाले इलाकों में पड़ेगा. उसके बाद धीरे-धीरे या उत्तराखंड की ओर मूव कर जाएगा. इससे आज से उत्तर प्रदेश के मध्य व दक्षिणी क्षेत्र में बारिश का सिलसिला कम होगा. वहीं तराई वाले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. 28 सितंबर से तराई वाले इलाकों में हल्की बारिश होगी और ज्यादातर जिलों में मौसम ड्राई होना शुरू हो जाएगा.

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बारिश की चेतावनी (Photo Credit; ETV Bharat)
पिछले 24 घंटे में 1845 प्रतिशत अधिक हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 2.5 मिली मीटर के सापेक्ष 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 1845 प्रतिशत अधिक है.


2% अधिक हुई बारिश: यूपी में 1 जून से 26 जून तक अनुमानित बारिश 739 मिली मीटर के सापेक्ष 751 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 2% अधिक है. वहीं कानपुर में शनिवार को 175 मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गई.


पिछले 24 घंटे में बदला बारिश का आंकड़ा: 25 जून को यूपी में अनुमानित बारिश 735 मिली मीटर के सापेक्ष 700 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 5 प्रतिशत कम है. वहीं पिछले 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश ने ये आंकड़ा अब बदल दिया है. अब अनुमानित बारिश 739 के सापेक्ष वास्तविक बारिश 751 हो गई जो कि सामान्य से 2% अधिक है.

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घरों से लोग कर रहें पलायन (Photo Credit; ETV Bharat)

बारिश के टॉप 10 जिले: बहराइच 193, बांदा 153, फर्रुखाबाद 139, कन्नौज 137, कानपुर नगर 111, लखीमपुर खीरी 163, लखनऊ 125, श्रावस्ती 127, हमीरपुर 164, महोबा 137, शाहजहांपुर 162 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई.

रिकॉर्ड तोड़ बारिश: प्रदेश में 24 घंटों के दौरान बुंदेलखंड के हमीरपुर और बांदा वेधशालाओं में सितम्बर माह की सर्वाधिक 1 दिवसीय बारिश का रिकार्ड दर्ज किया गया है. राजधानी लखनऊ में भी इस सीजन की सर्वाधिक बारिशा 125 मिलीमीटर दर्ज हुई. बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद में दिन का अधिकतम तापमान सितम्बर माह के अपने सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया.

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बारिश से लबालब सड़के (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. गरज चमक के साथ बारिश होगी. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है. अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बता दें, राजधानी लखनऊ में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है. भारी बारिश के चलते लखनऊ के जानकीपुरम, आशियाना, रुचि खंड, रश्मि खंड, सरोजिनी नगर, गोमती नगर की कुछ इलाकों में जल भराव और आशियाना में घरों तक पानी पहुंच गया. भारी बारिश को देखते हुए शनिवार को लखनऊ डीएम ने जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के निर्देश जारी किए थे.

लखनऊ कैंट में गिरे पेड़-मकान: भारी बारिश के कारण लखनऊ के कैंट सहित कई इलाकों में पेड़ और मकान गिर गए. फिलहाल अभी तक जनहानि की सूचना नहीं है. पेड़ों और मकान गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ लोग घायल हुए हैं. भीषण बारिश के कारण लखनऊ वासियों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं. अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है.

हरदोई सबसे अधिक ठंडा: शनिवार को उत्तर प्रदेश का हरदोई सबसे अधिक ठंडा जिला रहा, यहां पर न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिकतम तापमान सोनभद्र जिले में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.


मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि बारिश में आज से कमी आने की संम्भावना है. बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से हो रही बारिश 27 सितम्बर की सुबह तक कमजोर हो जाएगी. प्रदेश के तराई भाग पर इसका असर आज से देखने को मिलेगा. 27 सितम्बर को भारी बारिश का दौर तराई के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित होने की सम्भावना है. 28 सितम्बर से प्रदेश में छिटपुट बारिश का दौर ही रह जाएगा. अक्टूबर में मौसम साफ होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- यूपी में बारिश से हाल-बेहाल; कब-तक मिलेगी राहत? एक्सपर्ट्स ने बताई यह बड़ी वजह

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