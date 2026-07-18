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जांजगीर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर, कई इलाके जलमग्न, गाड़ी सहित बहे दो युवक

जांजगीर चांपा में बाढ़ आफत बनकर आई है. कुटीघाट कोटमी सोनार जैसे इलाके बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं.

Collector visited the flood-affected areas
जांजगीर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 12:30 PM IST

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जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिले में भी बारिश कहर बनकर बरसी है. गुरुवार की रात हुई बारिश का असर शुक्रवार को देखने को मिला. जिले के अधिकांश नदी नाले उफान हैं. नेशनल हाइवे से लेकर पामगढ़ शिवरीनारायण बिलासपुर मार्ग बारिश के कारण प्रभावित हुए हैं. जल स्तर बढ़ने से लोगों को अब रात में आने वाली आफत की चिंता सता रही है.वहीं जिला प्रशासन ने निचली बस्तियों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जान के लिए कहा है.साथ ही साथ बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत शिविर लगवाएं हैं.


उफान पर लीलागर नदी

लीलागर नदी की धार भी बारिश के कारण तेज हो गई है. बिलासपुर शिवरीनारायण मार्ग के कुटीघाट में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है.नेशनल हाइवे बिलासपुर रायगढ़ मार्ग में भी पानी भर गया है. जिससे यातायात प्रभावित हुआ है. बारिश के कारण कोटमी सोनार इलाके के कई घरों में पानी घुस गया है, वहीं रोकदा डेम का एक गेट टूटने से डेम का पानी गांव मे घुस गया है.

Collector visited the flood-affected areas
सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश (ETV BHARAT CHATTISGARH)
बाढ़ से तैयारियों की खुली पोल
एक ही रात की बारिश से जांजगीर चांपा जिला में तबाही ला दी है. बारिश ने जिला प्रशासन की बाढ़ आपदा टीम की तैयारियों की पोल भी खोल दी है.सुबह नौ बजे से आई बाढ़ के बाद भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अधिकारी नहीं पहुंचे. शाम होने के बाद जब कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे, तब मुलमुला पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम आई.इस दौरान एसडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया.अभी भी बाढ़ में एक परिवार के तीन लोग पति पत्नी और चार साल का बच्चा फंसा हुआ हैं, जिनका पानी के तेज बहाव के कारण अब तक रेस्क्यू नहीं हो सका है.
कई इलाके जलमग्न, गाड़ी सहित बहे दो युवक (ETV BHARAT CHATTISGARH)

कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा
कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कई प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद कुटीघाट भी पहुंचे . इस दौरान लीलागर नदी के बहाव और बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया. कलेक्टर और एसपी ने लोगों को पानी से दूर रखने ने लिए बेरिकेट लगाने और किसी भी परिस्थिति मे नदी पार नहीं करने के निर्देश दिए.

Collector visited the flood-affected areas
कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया (ETV BHARAT CHATTISGARH)

अभी बाढ़ प्रभावित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षित स्थान में रखने का आदेश दिया गया है.साथ ही उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है.जब तक हालत ठीक नहीं होगा तब तक कैम्प लगा रहेगा. वहीं बाढ़ से हुए नुकसान का भी आंकलन कराया जाएगा- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर

गाड़ी सहित बहे दो युवक

बारिश के कारण सड़क में पानी भरने से एक बड़ा हादसा टल गया. पामगढ बिलासपुर और पामगढ अकलतरा रोड में पानी के तेज बहाव के बाद भी जिला प्रशासन के सुरक्षा घेरे को तोड़ कर लोग अपनी गाड़ी पानी के बहाव से निकाल कर आवागमन करते रहे.तभी एक वाहन में सवार दो युवक भी उसी तेज बहाव में अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश की.इसी दौरान तेज बहाव में गाड़ी सहित युवक बह गए.वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से दोनों युवकों को बचाया.जबकि गाड़ी अब भी पानी में फंसी है.

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