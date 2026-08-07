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यूपी में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश, आज भी 36 जिलों में Heavy Rain Alert, जानिए मौसम का हाल

यूपी में झमाझम बारिश का अलर्ट, 3 दिनों तक चेतावनी जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/अलीगढ़: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई. कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली भी कड़की. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी यूपी के दोनों संभागों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला कम होगा. वहीं गुरुवार को खास तौर से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी इलाकों में तेज रफ्तार बारिश हुई. इसके अलावा अन्य कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई. अलीगढ़ में झमाझम बारिश (Video Credit; ETV Bharat) इन जिलों में बारिश की चेतावनी: गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुर, गाजियाबाद जिलों में भारी बारिश और प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; IMD)