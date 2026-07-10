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आफत की बारिश: यूपी में जनजीवन अस्त-व्यस्त, सड़कें बनीं तालाब, मेरठ, महाराजगंज, बागपत में हाल बेहाल

कहीं सड़के बारिश के पानी से उफनाई तो कहीं धर्मशालाओं में शरण लेने को मजबूर हुए लोग.

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आफत की बारिश: उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 1:57 PM IST

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मेरठ/महराजगंज/बागपत : उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है. पिछले दो दिनों से जारी लगातार बारिश के कारण कई शहरों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है. जगह-जगह भारी जलभराव होने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं नदी-नाले उफान पर होने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है. इस बारिश ने जहां आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और सरकार के विकास के दावों की पोल भी खोलकर रख दी है. आइए, आपको कुछ जिलों की जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं.

आफत की बारिश: उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (Video Credit; ETV Bharat)

मेरठ में जल भराव से लोग परेशान

मेरठ में दो दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने प्रशासनिक विकास के दावों की हवा निकाल दी है. सबसे बदतर हालात मेरठ कैंट क्षेत्र के लालकुर्ती इलाके में देखने को मिल रहे हैं, जहां भारी जलभराव के कारण स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं. लालकुर्ती बाजार की सड़कें अब तालाब के रूप में नजर आ रही है. जलजमाव की वजह से यहां के निवासियों और व्यापारियों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है. बदतर हालात की वजह से यहां के लोगों में कैंट बोर्ड के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए प्रति आक्रोश देखने को मिला. लोगों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में कोई सुध लेने वाला नहीं है. नालों का गंदा पानी और जमा मलबा सड़कों पर तैर रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है. हालांकि मेरठ कैंट के विधायक अमित अग्रवाल और CEO जाकिर हुसैन ने आकर जायजा लिया और आश्वासन दिया कि जल्द ही समाधान किया जाएगा.

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बारिश से डूबे निचले इलाके, धर्मशालाओं में शरण लेने को मजबूर हुए लोग

इधर मेरठ के बहसूमा में भी मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन चुकी है. कस्बे के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति इस कदर विकराल हो गई है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और पानी लोगों के घरों के भीतर तक घुस गया है. सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात मोहल्ला पझाया वाला, वार्ड संख्या-4 और वार्ड संख्या-7 में देखने को मिल रहे हैं, जहां कई फीट पानी जमा होने से जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है.

हालात को देखते हुए शुक्रवार को वार्ड-4 के सभासद अरुण कुमार जाटव, वरिष्ठ समाजसेवी मौ. शाकिर फरीदी, जावेद अल्वी और दीपक गुर्जर ने जलभराव से प्रभावित इन क्षेत्रों का तूफानी दौरा किया. नेताओं और समाजसेवियों की टीम ने घुटनों तक भरे पानी के बीच जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया. कई दिनों से पानी में डूबे होने के कारण कच्चे और पुराने मकानों की दीवारों में चौड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे उनके भरभराकर गिरने का खतरा पैदा हो गया है. किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ऐसे मकानों को तुरंत खाली कराया. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालकर कस्बे की सामुदायिक धर्मशालाओं और मदरसों में ठहराया गया है. प्रभावित लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही स्थाई जल निकासी का ठोस बंदोबस्त नहीं किया, तो आने वाले दिनों में महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा.

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महराजगंज में बारिश में टूटा महाव नाला, 5 एकड़ से अधिक फसल जलमग्न

महराजगंज के नौतनवा तहसील क्षेत्र में नेपाल से आने वाला महाव नाला पहली ही तेज बारिश में बरगदवा बाजार के पास करीब सात मीटर टूट गया, जिसकी वजह से पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगी धान की फसल जलमग्न हो गई. जिससे किसनों को भारी नुकसान की आशंका है. घटना के बाद किसानों ने नाले की सफाई और सिल्ट निकासी नहीं होने का आरोप लगाते हुए संबंधित विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. किसानों का कहना है कि हर वर्ष मानसून से पहले महाव नाले की सफाई, सिल्ट निकासी और तटबंधों की मरम्मत कराई जाती थी, लेकिन इस बार समय पर यह कार्य नहीं हुआ. किसानों का आरोप है कि यदि नाले की समुचित सफाई और तटबंधों का रखरखाव किया गया होता तो यह स्थिति नहीं बनती.



बागपत में यमुना का जलस्तर बढ़ने से किसानों में चिंता


बागपत में यमुना नदी में धीरे-धीरे पानी बढ़ने लगा है. जिसने खादर क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ा दी है, उन्हें आशंका है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो जलस्तर तेजी से बढ़ेगा और नदी दोबारा कटान शुरू कर सकती है. इधर शबगा गांव के पास यमुना किनारे कटान रोकने के लिए ठोकर निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन बढ़ते जलस्तर के कारण निर्माण प्रभावित होने लगा है. ग्रामीणों का कहना है कि अब तक निर्माण कार्य 50 प्रतिशत भी पूरा नहीं हो सका है. ऐसे में यदि नदी का बहाव और तेज हुआ तो अधूरा निर्माण कार्य कटान नहीं रोक पाएगा.

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ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्षों में कई किसानों की जमीन यमुना की धारा में समा गई थी. ऐसे में एक बार फिर पानी बढ़ने से उनमें भय का माहौल है. ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि ठोकर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, ताकि यमुना किनारे बसे गांवों और किसानों की जमीन को कटान से बचाया जा सके.

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