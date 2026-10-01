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यूपी में इस साल कितनी ज्यादा हुई बारिश, किस महीने मेहरबान हुए बादल, जानिए

यूपी में मानसूनी सीजन में 8% अधिक हुई बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून ने अपनी रफ्तार से सबको चौंका दिया है. शुरुआती दौर में 'अल नीनो' के असर से बारिश कम हुई फिर अगस्त और सितंबर के माह में बादलों ने जमकर बरसात की. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 1 जून से 23 सितंबर के बीच सामान्य से 8% अधिक बारिश दर्ज की गई है.

8% अधिक हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 23 सितंबर तक अनुमानित बारिश 746 मिली मीटर के सापेक्ष 802 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 8% अधिक है. मानसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर के शुरुआती दौर में अल नीनो परिस्थितियों के कारण जून-जुलाई के दौरान प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई. मानसून ऋतु के द्वितीय चरण अगस्त-सितंबर में हिंद महासागर में बने 10 निम्न क्षेत्र और अनुकूल मानसूनी परिस्थितियों के प्रभाव से अत्यधिक बारिश होने के कारण उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2% अधिक बारिश: पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 799.2 मिमी. के सापेक्ष 2% अधिक कुल 817.0 मिमी. रिकॉर्ड की गई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16% अधिक बारिश: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 672.0 मिमी. के सापेक्ष 16% अधिक कुल 782.7 मिमी. बारिश दर्ज की गई जो कि सामान्य श्रेणी में आती है. 37 जिलों में सामान से कम हुई बारिश: दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु-2026 के दौरान प्रदेश में अनुमानित बारिश के सापेक्ष 8% अधिक बारिश के बावजूद 37 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई. जबकि आगरा में औसत रेन के अतिरिक्त अन्य 37 जिलों में ये औसत से अधिक रही.