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यूपी में आज गरज-चमक संंग बारिश का अलर्ट, 60 जिलों में RAIN ALERT, 17 जिलों के स्कूल बंद, 5 विमान डायवर्ट

30 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया, लखनऊ में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश.

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यूपी में लगातार जारी मूसलाधार बारिश (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:33 AM IST

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लखनऊ/उन्नाव/बरेली: यूपी में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश का सिलसिला जारी है. मूसलाधार बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के चलते प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. लखनऊ, उन्नाव और बरेली में बारिश से बढ़ी परेशानियां. मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

बरेली में बारिश. (Video Credit; ETV Bharat)

धान की फसल में नुकसान: लगातार हो रही बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चल रही हवाओं ने धान की फसलों को खेतों में गिरा दिया है. खेतों में पानी भरा होने और तेज रफ्तार हवा के चलने से धान की फसल जमीन में लोट गई. जिससे किसानों को अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ा.

स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी: पिछले 24 घंटे से प्रदेश में हो रही भीषण बारिश और आगामी 48 घंटे तक बारिश की चेतावनी को देखते हुए यूपी के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है.

मूसलाधार भारी बारिश की चेतावनी इन जिलों में अधिक: श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आस पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.

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Photo Credit; IMD (Photo Credit; IMD)
भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट इन जिलों में:
बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं एवं आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

भारी बारिश की संभावना इन जिलों में अधिक: कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया एवं आस पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.

बादल गरजने-बिजली गिरने की चेतावनी इन जिलों में: कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़ बुलंदशहर, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आस पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.

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इन क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ (Flash Flood): आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, सीतापुर, खीरी, बहराइच, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, फतेहपुर, कानपुर नगर, बांदा, कौशाम्बी और चित्रकूट.

लखनऊ में बारिश का अलर्ट: राजधानी लखनऊ में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही बारिश के साथ-साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी गिरफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं. बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के कारण लखनऊ में कई पुराने पेड़ सड़कों पर गिर पड़े. भारी बारिश के कारण कई कॉलोनी में जल भराव हो गया.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी लखनऊ में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चलेगी अधिकतम तापमान 24 न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

लखनऊ में स्कूल-कॉलेज बंद: भारी बारिश आंधी तूफान को देखते हुए लखनऊ में डीएम ने कक्षा 1 से 12 तक और उसके बाद सभी कॉलेजों में भी छुट्टी करने का आदेश जारी किया है.

खराब मौसम का असर विमान सेवाओं पर: शुक्रवार को लखनऊ आ रही 5 विमान को खराब मौसम के कारण डायवर्ट कर दिया गया. बरेली, गोवा, हैदराबाद और दिल्ली से आ रहे विमान को लखनऊ में उतरने की परमिशन न मिलने पर डायवर्ट किया गया है.

उन्नाव में तेज बारिश: उन्नाव जिले में पिछले करीब 24 घंटे से रुक-रुककर बारिश हो रही. लगातार बरसात के चलते शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई है. कई सड़कों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है, जबकि निचले इलाकों में घरों और दुकानों तक बारिश का पानी पहुंच गया है. लगातार बारिश के कारण लोगों को घरों से निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. डीएम ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. स्कूल-कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं.

बरेली में बरसे मेघा: जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही. जिसके चलते तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. मौसम सुहावना होने के साथ ही लोगों को हल्की ठंड का भी एहसास होने लगा है. हालांकि लगातार बारिश के कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं. मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते शनिवार को जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है.


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