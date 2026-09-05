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यूपी में 3 दिन गरज चमक संग बारिश! इन 23 जिलों में RAIN ALERT, जानिए आज का मौसम

यूपी में फिर होगी झमाझम बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई. कई जिलों में मानसून सक्रिय रहा खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह भारी और कई जगह मूसलाधार बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को भी 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बता दें, पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6 मिली मीटर के सापेक्ष 9.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 62% अधिक है. वहीं पूर्वी यूपी में अनुमानित बारिश 5.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 6.6 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 17% अधिक है. इन जिलों में रेन अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं और आस पास के क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है.