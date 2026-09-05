यूपी में 3 दिन गरज चमक संग बारिश! इन 23 जिलों में RAIN ALERT, जानिए आज का मौसम
6-8 सितंबर के दौरान एक बार फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 10:17 AM IST
लखनऊ: यूपी में पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई. कई जिलों में मानसून सक्रिय रहा खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह भारी और कई जगह मूसलाधार बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को भी 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
बता दें, पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6 मिली मीटर के सापेक्ष 9.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 62% अधिक है. वहीं पूर्वी यूपी में अनुमानित बारिश 5.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 6.6 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 17% अधिक है.
इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं और आस पास के क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है.
बारिश के टॉप 10 जिले: पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश ललितपुर जिले में 49.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा महोबा में 25, झांसी में 26, जालौन में 34, हमीरपुर 19, फिरोजाबाद में 11, इटावा में 15, सुल्तानपुर में 24, अयोध्या में 18 और लखनऊ में 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.
लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, आसमान साफ रहेगा. धूप खिलेगी अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बस्ती सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का बस्ती सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के पश्चिमी-उत्तर-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर-मध्य भाग पर आगामी 48 घंटों के दौरान अर्द्ध-स्थिर अवस्था में रहने से भारी बारिश का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने के उपरांत इसके मुड़ने की संभावना को देखते हुए 6-8 सितंबर के दौरान एक बार फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इसके बाद इसका प्रभाव समाप्त होने से प्रदेश में बारिश में प्रभावी कमी आने की संभावना है.
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