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जोधपुर में हुई मूसलाधार बारिश, गलियों में नदी की तरह बहा पानी

जोधपुर शहर के अन्य इलाकों में बारिश ने वाहनों के पहिए थाम दिए.

Children having fun in strong flow of water
भीतरी शहर में पानी के तेज बहाव में मस्ती करते बच्चे (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 6:02 PM IST

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जोधपुर: शहर में मानसून की पहली जोरदार बारिश शुक्रवार दोपहर दोपहर में हुई. करीब एक से डेढ घंटे तक बारिश का यह दौर चला. बूंदाबादी से शुरू हुई बारिश थोड़ी देर में ही मूसलाधार हो गई. जिसने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया. शहर की सभी सड़कों पर पानी भर गया.

बनाड़ रोड़ जो बरसों से जलभराव की चपेट में रहती आई है, वहां हालात और मुश्किल हो गए. क्योकि यहां एक तरफ सड़क बन रही है. ऐसे में यहां लंबा जाम लग गया. इसी तरह से शहर के अन्य इलाकों में बारिश ने वाहनों के पहिए थाम दिए. तेज बारिश के चलते भीतरी शहर की गलियों में से पानी ऐसे बहा जैसे कोई नदी बह रही हो. पहली तेज बारिश का बच्चों ने पूरा लुत्फ लिया. गलियों में बच्चे बारिश में भिगते नजर आए.

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हालांकि भीतरी शहर में कई जगहों पर पुराने मकानों के ढहने की आशंका बनी हुई है. नीचले इलाकों में पानी भरने से यातायात जाम, आवगमन में परेशानी, कटाव और जलभराव जैसी परेशानियां सामने आई हैं. हर बारिश ऐसा ही आलम देखने को मिलता है. नगर निगम की लाख कोशिशों के बावजूद बारिश से जुड़ी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले दो दिन तक जोधपुर में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

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WATER FLOWED THROUGH STREETS
RAIN HAVOC IN JODHPUR
WATER LOGGING AFTER RAIN
जोधपुर में हुई मूसलाधार बारिश
TORRENTIAL RAIN IN JODHPUR

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