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जोधपुर में हुई मूसलाधार बारिश, गलियों में नदी की तरह बहा पानी

जोधपुर: शहर में मानसून की पहली जोरदार बारिश शुक्रवार दोपहर दोपहर में हुई. करीब एक से डेढ घंटे तक बारिश का यह दौर चला. बूंदाबादी से शुरू हुई बारिश थोड़ी देर में ही मूसलाधार हो गई. जिसने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया. शहर की सभी सड़कों पर पानी भर गया.

बनाड़ रोड़ जो बरसों से जलभराव की चपेट में रहती आई है, वहां हालात और मुश्किल हो गए. क्योकि यहां एक तरफ सड़क बन रही है. ऐसे में यहां लंबा जाम लग गया. इसी तरह से शहर के अन्य इलाकों में बारिश ने वाहनों के पहिए थाम दिए. तेज बारिश के चलते भीतरी शहर की गलियों में से पानी ऐसे बहा जैसे कोई नदी बह रही हो. पहली तेज बारिश का बच्चों ने पूरा लुत्फ लिया. गलियों में बच्चे बारिश में भिगते नजर आए.