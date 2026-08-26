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आफत की बारिश! 40 गांवों में ब्लैकआउट, पेयजल संकट गहराया!

हमीरपुर: सरीला तहसील क्षेत्र के ममना गांव में सरीला मार्ग पर तालाब के बगल में बने 33 केवी विद्युत सब स्टेशन में बारिश का पानी भरने से करीब 40 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है. रात से बिजली गुल होने के कारण करीब एक लाख की आबादी प्रभावित है.

बिन बिजली सब सून: बुधवार सुबह तक भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी. बिजली बंद होने से क्षेत्र की पानी की टंकियों से सप्लाई नहीं हुई और नलकूप भी बंद पड़े हैं. विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को देखते हुए बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई. बिजली न होने से टंकियों से पेयजल सप्लाई प्रभावित हुई है. नलकूप बंद होने से ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. बिजली नहीं होने से मोबाइल चार्ज करने जैसी जरूरी सुविधाएं भी प्रभावित हैं.

ममना सब-स्टेशन में भरा का पानी (Photo Credit: ETV Bharat)

तालाब से तबाही: क्षेत्र में लगातार तीन दिन से हो रही बारिश के कारण खेतों का पानी बहकर तालाब में पहुंच रहा है. तालाब लबालब भरने के बाद ओवरफ्लो हो गया. तालाब का पानी एक तरफ राठ-जलालपुर मार्ग की ओर बह रहा है, जबकि दूसरी तरफ पावर हाउस की ओर पहुंच रहा है. तालाब के बगल में पावर हाउस होने के कारण ओवरफ्लो पानी सब स्टेशन परिसर में भर गया. पानी विद्युत पैनल और मशीनरी वाले हिस्से तक पहुंच गया है.