आफत की बारिश! 40 गांवों में ब्लैकआउट, पेयजल संकट गहराया!
खेतों से तालाब और तालाब से पावर हाउस में पहुंचा पानी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 12:57 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 2:18 PM IST
हमीरपुर: सरीला तहसील क्षेत्र के ममना गांव में सरीला मार्ग पर तालाब के बगल में बने 33 केवी विद्युत सब स्टेशन में बारिश का पानी भरने से करीब 40 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है. रात से बिजली गुल होने के कारण करीब एक लाख की आबादी प्रभावित है.
बिन बिजली सब सून: बुधवार सुबह तक भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी. बिजली बंद होने से क्षेत्र की पानी की टंकियों से सप्लाई नहीं हुई और नलकूप भी बंद पड़े हैं. विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को देखते हुए बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई. बिजली न होने से टंकियों से पेयजल सप्लाई प्रभावित हुई है. नलकूप बंद होने से ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. बिजली नहीं होने से मोबाइल चार्ज करने जैसी जरूरी सुविधाएं भी प्रभावित हैं.
तालाब से तबाही: क्षेत्र में लगातार तीन दिन से हो रही बारिश के कारण खेतों का पानी बहकर तालाब में पहुंच रहा है. तालाब लबालब भरने के बाद ओवरफ्लो हो गया. तालाब का पानी एक तरफ राठ-जलालपुर मार्ग की ओर बह रहा है, जबकि दूसरी तरफ पावर हाउस की ओर पहुंच रहा है. तालाब के बगल में पावर हाउस होने के कारण ओवरफ्लो पानी सब स्टेशन परिसर में भर गया. पानी विद्युत पैनल और मशीनरी वाले हिस्से तक पहुंच गया है.
पानी विद्युत पैनल और मशीनरी वाले हिस्से तक पहुंच गया है. पैनलों में पानी रहने के दौरान आपूर्ति चालू करना सुरक्षित नहीं है. पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है. जलस्तर कम होने के बाद मोटर लगाकर पानी निकाला जाएगा. पानी नहीं बढ़ा तो पानी निकालने के बाद करीब दो-तीन घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जाएगा.- सुधीर कुमार, अवर अभियंता
पहले भी हो चुके हैं ऐसे हालात: ममना पावर हाउस में बारिश के दौरान हर साल जलभराव की समस्या रहती है. ज्यादा बारिश होने पर तालाब ओवरफ्लो होकर पावर हाउस की ओर पानी छोड़ता है. वर्ष 2018 और 2024 में भी अधिक बारिश के दौरान यहां जलभराव की स्थिति गंभीर हुई थी और बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई थी. ग्रामीण सुरेश कुमार, दिनेश और पवन ने बताया कि बारिश में हर साल तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर पावर हाउस की ओर पहुंचता है. उनका कहना है कि हर बार पानी निकालकर बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया गया.
तालाब अभी लबालब भरा है. ग्रामीणों के मुताबिक अब फिर तेज बारिश हुई तो पावर हाउस में जलभराव बढ़ सकता है और बिजली आपूर्ति बहाल होने में और समय लग सकता है. ग्रामीणों ने तालाब के ओवरफ्लो पानी को पावर हाउस की ओर जाने से रोकने के लिए स्थायी जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है.
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