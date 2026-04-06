Weather Update : बहरोड़ जिले में तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश, किसानों की फसल बर्बाद
बहरोड़ जिले के ग्रामीण इलाकों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. आंधी के कारण फसल जमीन पर गिर गई.
Published : April 6, 2026 at 8:17 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़: जिले में सोमवार शाम करीब छह बजे अचानक मौसम ने करवट बदल ली. दिनभर तेज धूप और गर्मी के बाद शाम होते-होते आसमान में घने काले बादल छा गए. देखते ही देखते तेज आंधी चलने लगी, जिससे पूरे क्षेत्र में धूल का गुबार फैल गया और लोगों को काफी परेशानी हुई. आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां टूटकर गिर गईं. वहीं, सड़कों पर चल रहे वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
तेज आंधी के बाद कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में सड़कों पर पानी भर गया और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. इस बारिश से मौसम पूरी तरह ठंडा हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. कई लोग घरों से बाहर निकलकर ठंडी हवाओं और बारिश का आनंद लेते नजर आए.
हालांकि, मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी. बहरोड़ जिले के ग्रामीण इलाकों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. तेज बारिश और आंधी के कारण कई जगहों पर गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है. खेतों में पानी भर जाने से भी फसल को नुकसान हुआ है.
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किसान अनिल कुमार का कहना है कि इस समय गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक आई इस बारिश ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया. कई किसानों ने बताया कि यदि मौसम इसी तरह बना रहा तो नुकसान और बढ़ सकता है. पहले भी जिले में कुछ दिन पहले ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान हो चुका है, जिससे किसान पहले से ही चिंतित थे.
मौसम विभाग ने पहले ही तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन इसके बावजूद अचानक हुए बदलाव ने लोगों को चौंका दिया. प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. कुल मिलाकर, जहां इस बारिश ने गर्मी से राहत दी, वहीं किसानों के लिए यह चिंता और नुकसान का कारण बन गई. अब सभी की नजरें आने वाले दिनों के मौसम पर टिकी हैं, ताकि आगे और नुकसान से बचा जा सके.