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यूपी में मानसून की रफ्तार और तेज, 50 जिलों में अगले चार दिन RAIN ALERT

बंगाल की खाड़ी के नए सिस्टम से बदला प्रदेश का मौसम, 4 दिन अलर्ट जारी.

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मानसून ने फिर पकडी रफ्तार, 50 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 10:25 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी है. पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने नए निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते मानसून की सक्रियता में इजाफा हुआ है, जिसके कारण यूपी में आगामी 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यूपी के 50 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में तेज बारिश की चेतावनी: चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आस-पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.

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इन जिलों में रेन अलर्ट. (Photo Credit; IMD)

इन जिलों में बिजली गिरने-बारिश का अलर्ट: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस-पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.


लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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यहां बिजली गिरने की चेतावनी. (Photo Credit; IMD)

ताज नगरी आगरा सबसे गर्म जिला: रविवार को उत्तर प्रदेश का आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते उत्तर प्रदेश में मानसून और अधिक सक्रिय हुआ है. जिसके कारण आज प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: UP में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी; आज 20 से अधिक जिलों में झमाझम बरसात

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