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यूपी में मानसून की रफ्तार और तेज, 50 जिलों में अगले चार दिन RAIN ALERT

मानसून ने फिर पकडी रफ्तार, 50 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी है. पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने नए निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते मानसून की सक्रियता में इजाफा हुआ है, जिसके कारण यूपी में आगामी 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यूपी के 50 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज बारिश की चेतावनी: चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आस-पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में रेन अलर्ट. (Photo Credit; IMD)