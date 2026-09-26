लखीमपुर खीरी में मूसलाधार बारिश ने छीना परिवार: कच्चा मकान भरभराकर गिरा, बच्चे समेत मां-बाप की मौत
रहमतपुर गांव में जलनिकासी के लिए बनी पुलिया को कुछ लोगों द्वारा बंद किए जाने का आरोप है. इसके चलते ही जलभराव हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 9:41 AM IST
लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी जिले में पिछले 36 घंटे से अधिक समय से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं.
इसी बीच मितौली तहसील क्षेत्र के नीमगांव थाना अंतर्गत रहमतपुर गांव में बारिश के कहर ने एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी. कच्चा मकान भरभराकर गिरने से मलबे में दबकर दंपति समेत उनके छोटे बेटे की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है.
मिली जानकारी के रहमतपुर गांव में जलनिकासी के लिए बनी पुलिया को कुछ लोगों द्वारा बंद किए जाने का आरोप है. इसके चलते बारिश का पानी गांव में जमा हो गया और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई.
लगातार बारिश के बीच कच्चे मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा था. इसी दौरान गांव निवासी मोहन कश्यप का कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के वक्त मोहन कश्यप, उनकी पत्नी सरिता और उनका छोटा बेटा मोनू मकान के भीतर थे. दीवार और मकान का मलबा गिरने से तीनों उसी के नीचे दब गए.
सुबह ग्रामीणों की नजर जब गिरे हुए मकान पर पड़ी, तो परिवार के लोगों के दिखाई न देने पर अनहोनी की आशंका हुई. ग्रामीणों ने तत्काल मलबा हटाना शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद मलबे के नीचे से तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर फैलते ही गांव में चीख-पुकार मच गई.
हादसे के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी दिखाई दी. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जलनिकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है और पुलिया बंद होने के कारण पानी की निकासी प्रभावित हो रही है. लगातार बारिश के बीच कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
एसडीएम का सीयूजी नंबर बंद, उठे सवाल
हादसे के संबंध में मितौली एसडीएम से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका सीयूजी नंबर बंद बताया गया. ऐसे में सवाल उठता है कि आपदा और भारी बारिश जैसी स्थिति में यदि जिम्मेदार अधिकारी का सरकारी नंबर ही बंद रहे तो ग्रामीण किसी आपात स्थिति में प्रशासन तक अपनी शिकायत या मदद की गुहार कैसे पहुंचाएंगे.
हालांकि इस संबंध में एसडीएम मितौली का पक्ष तत्काल प्राप्त नहीं हो सका. प्रशासनिक अधिकारियों को हादसे की सूचना दे दी गई है. अब देखना होगा कि जलभराव और बंद पुलिया की शिकायतों को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है और मृतक परिवार को राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है.
नीमगांव थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण गौतम ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मलबे से तीन लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.