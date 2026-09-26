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लखीमपुर खीरी में मूसलाधार बारिश ने छीना परिवार: कच्चा मकान भरभराकर गिरा, बच्चे समेत मां-बाप की मौत

मकान ढहा, तीन जानें गईं. ( ईटीवी भारत )

लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी जिले में पिछले 36 घंटे से अधिक समय से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इसी बीच मितौली तहसील क्षेत्र के नीमगांव थाना अंतर्गत रहमतपुर गांव में बारिश के कहर ने एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी. कच्चा मकान भरभराकर गिरने से मलबे में दबकर दंपति समेत उनके छोटे बेटे की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है. मिली जानकारी के रहमतपुर गांव में जलनिकासी के लिए बनी पुलिया को कुछ लोगों द्वारा बंद किए जाने का आरोप है. इसके चलते बारिश का पानी गांव में जमा हो गया और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. लगातार बारिश के बीच कच्चे मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा था. इसी दौरान गांव निवासी मोहन कश्यप का कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के वक्त मोहन कश्यप, उनकी पत्नी सरिता और उनका छोटा बेटा मोनू मकान के भीतर थे. दीवार और मकान का मलबा गिरने से तीनों उसी के नीचे दब गए. सुबह ग्रामीणों की नजर जब गिरे हुए मकान पर पड़ी, तो परिवार के लोगों के दिखाई न देने पर अनहोनी की आशंका हुई. ग्रामीणों ने तत्काल मलबा हटाना शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद मलबे के नीचे से तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर फैलते ही गांव में चीख-पुकार मच गई.