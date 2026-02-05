ETV Bharat / state

फटे हुए कागज ने बदली आदिवासी महिला की जिंदगी, अंजना उरांव अब हैं सफल उद्यमी

अंजना उरांव ने लगाया फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

साल 2017 में पंचायत कार्यालय के बाहर कचरे के ढेर में पड़े एक फटे कागज ने अंजना की सोच बदल दी. उस कागज पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म स्वरोजगार योजना की जानकारी लिखी थी. यहीं से अंजना ने नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू करने का निर्णय लिया. जिला उद्योग केंद्र के मार्गदर्शन में अंजना ने फ्लाई ऐश ईंट निर्माण यूनिट लगाने की योजना बनाई. बैंक से करीब 30 लाख रुपये का लोन लेना आसान नहीं था.कई बार निराशा हाथ लगी, समाज के लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन अंजना ने हार नहीं मानी.

कोरिया : कोरिया जिले की एक आदिवासी महिला की जिंदगी फटे हुए कागज के टुकड़े ने बदल दी. कोरिया जिले की रहने वाली अंजना उरांव कभी जनपद पंचायत खंडगांव में पार्ट-टाइम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करती थीं. महीने की महज चार हजार रुपए की आमदनी में परिवार का खर्च चलाना उनके लिए बेहद कठिन था. लॉकडाउन के दौरान हालात और बिगड़ गए, जब उनकी सैलरी घटा दी गई.

कई लोगों को दे रही हैं रोजगार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



आत्मनिर्भर बनीं अंजना

लगातार प्रयास के बाद साल 2025 में उन्होंने ‘अंजना एंटरप्राइजेज’ की शुरुआत की. शुरुआती दौर में परेशानियां जरूर आईं, लेकिन मेहनत रंग लाई.धीरे-धीरे ईंटों की मांग बढ़ने लगी और आज अंजना रोज करीब 15 हजार ईंटों का निर्माण कर रही हैं. वर्तमान में अंजना हर महीने करीब 60 हजार रुपए की बैंक किस्त समय पर चुका रही हैं, जबकि उनकी सालाना आमदनी 6 से 7 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है. कभी चार हजार रुपये की नौकरी करने वाली अंजना आज आत्मनिर्भर महिला उद्यमी बन चुकी हैं.

संघर्ष के बाद भी लगाया फ्लाई ऐश प्लांट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फटे हुए कागज ने बदली आदिवासी महिला की जिंदगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं जनपद पंचायत खंडगांव में डाटा एंट्री का काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन में सैलरी सिर्फ चार हजार रह गई थी.घर-घर काम भी करना पड़ता था. एक दिन डस्टबिन में पड़े कागज को पढ़कर लगा कि मुझे भी कुछ अलग करना चाहिए. बैंक लोन लेने में बहुत परेशानी आई, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. आज मैं ईंट निर्माण का काम कर रही हूं और अच्छी आमदनी हो रही है- अंजना उरांव, महिला उद्यमी





माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से महिला सशक्तिकरण को लगातार बढ़ावा मिल रहा है.अंजना उरांव इसका सशक्त उदाहरण हैं, जिन्होंने डस्टबिन में पड़े एक कागज से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 30 लाख रुपये का लोन लेकर ईंट निर्माण का कार्य शुरू किया. यह योजना न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है- चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर

फ्लाई ऐश ब्रिक्स ने बदली महिला की जिंदगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंजना उरांव की कहानी आज जिले की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है .उन्होंने साबित कर दिया कि अगर महिला ठान ले, तो सीमित संसाधनों में भी वह अपनी किस्मत बदल सकती है. कचरे में मिला एक कागज आज आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की मिसाल बन चुका है.

