नूंह के तिरंगा पार्क में बदला गया फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज, कई शिकायतों के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञान
नूंह के तिरंगा पार्क में खराब हो चुके तिरंगे को बदलने की मांग पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और राष्ट्रीय ध्वज बदल दिया.
Published : April 11, 2026 at 1:59 PM IST
नूंहः जिले के तिरंगा चौक स्थित तिरंगा पार्क में लगा राष्ट्रीय ध्वज आखिरकार बदल दिया गया है. लंबे समय से फटा और धूल-मिट्टी से ढका तिरंगा चर्चा का विषय बना हुआ था. इसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थीं. मीडिया में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया. बीते शुक्रवार को पुलिस जवान नया तिरंगा लेकर मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में पुराने ध्वज को हटाकर नया तिरंगा फहराया गया.
100 फुट ऊंचाई पर लगा हुआ है तिरंगाः मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी जय सिंह ने बताया कि "यह तिरंगा करीब 100 फुट ऊंचाई पर लगा हुआ है. तेज हवा और मौसम के प्रभाव के कारण ध्वज फट गया था, जबकि प्रदूषण के चलते वह काफी गंदा भी हो गया था. इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें वायरल हो रही थीं, जिनमें तिरंगा खराब हालत में नजर आ रहा था.
जनप्रतिनिधियों की ओर से भी मामले को उठाया गया थाः इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने भी प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए थे. उन्होंने बताया था कि "कई बार अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को ठेस पहुंच रही थी." हालांकि, मीडिया और जनप्रतिनिधियों द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए तिरंगे को बदलवा दिया है. अब तिरंगा पार्क में नया और स्वच्छ राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में संतोष देखा जा रहा है.