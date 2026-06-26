बारिश के मौसम में गर्मी और उमस का सितम, जानिए कब मिलेगी राहत
छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश हो चुका है. बावजूद इसके प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी है.अगले दो दिन उमस भरे होंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 26, 2026 at 1:58 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री दंतेवाड़ा के रास्ते 22 जून को हो चुकी है. 23 जून को मानसून रायपुर पहुंच चुका है. इसके साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मानसून 25 जून को प्रवेश कर गया है. उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में मानसून अभी तक नहीं पहुंच पाया. मौसम विभाग के मुताबिक 29 से 30 जून के बीच पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा. लोगों को इंतजार था कि छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री होने के बाद लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है. पिछले 5 दिनों से राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में उमस और गर्मी बनी हुई है. छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री से लेकर 39 डिग्री के करीब चल रहा है.
दो दिनों तक बने रहेगी उमस
मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री 22 जून को दंतेवाड़ा के रास्ते हुई थी जो रायपुर होते हुए अंबिकापुर तक पहुंच गई है. लेकिन अंबिकापुर के कुछ हिस्से में मानसून अभी नहीं पहुंचा है. लेकिन आने वाले तीन से चार दिनों में मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाएगा. उत्तर छत्तीसगढ़ के कोरिया बलरामपुर और सूरजपुर के कुछ हिस्से में मानसून पहुंचना बाकी है.पूरे प्रदेश में गर्मी और उमस को लेकर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में उमस और गर्मी दो दिनों तक बनी रहेगी. उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी.
- गुरुवार को प्रदेश के शहरों का तापमान
- बिलासपुर का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री दर्ज किया गया था.
- रायपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया था.
- माना एयरपोर्ट पर 37.4 डिग्री दर्ज किया गया था.
- पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री दर्ज किया गया था.
- अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री दर्ज किया गया था.
- जगदलपुर का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री दर्ज किया गया था.
- दुर्ग का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री दर्ज किया गया था.
- राजनादगांव का अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया था.
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