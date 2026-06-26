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बारिश के मौसम में गर्मी और उमस का सितम, जानिए कब मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश हो चुका है. बावजूद इसके प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी है.अगले दो दिन उमस भरे होंगे.

torment of heat humidity
बारिश के मौसम में गर्मी और उमस का सितम (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 26, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री दंतेवाड़ा के रास्ते 22 जून को हो चुकी है. 23 जून को मानसून रायपुर पहुंच चुका है. इसके साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मानसून 25 जून को प्रवेश कर गया है. उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में मानसून अभी तक नहीं पहुंच पाया. मौसम विभाग के मुताबिक 29 से 30 जून के बीच पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा. लोगों को इंतजार था कि छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री होने के बाद लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है. पिछले 5 दिनों से राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में उमस और गर्मी बनी हुई है. छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री से लेकर 39 डिग्री के करीब चल रहा है.




दो दिनों तक बने रहेगी उमस
मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री 22 जून को दंतेवाड़ा के रास्ते हुई थी जो रायपुर होते हुए अंबिकापुर तक पहुंच गई है. लेकिन अंबिकापुर के कुछ हिस्से में मानसून अभी नहीं पहुंचा है. लेकिन आने वाले तीन से चार दिनों में मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाएगा. उत्तर छत्तीसगढ़ के कोरिया बलरामपुर और सूरजपुर के कुछ हिस्से में मानसून पहुंचना बाकी है.पूरे प्रदेश में गर्मी और उमस को लेकर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में उमस और गर्मी दो दिनों तक बनी रहेगी. उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी.

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बारिश के मौसम में गर्मी और उमस का सितम (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
बारिश के मौसम में गर्मी और उमस का सितम (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

दो दिनों के बाद कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. पूरे प्रदेश में 29 से 30 जून के बीच मानसून के सक्रिय होने की बात मौसम विभाग के द्वारा कही जा रही है. उन्होंने बताया कि अभी एक द्रोणिका बनी हुई है जो बिहार और उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजर रही है. इसके साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है. इसके प्रभाव से प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है- एस के अवस्थी, मौसम वैज्ञानिक

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