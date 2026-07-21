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BJYM ने गिरिडीह और बोकारो में निकाला मशाल जुलूस, 14वीं JPSC परीक्षा में है गड़बड़ी का आरोप

भाजयुमो ने निकाला मशाल जुलूस ( Etv Bharat )

गिरिडीह/बोकारो: झारखंड बीजेपी 14वीं जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर गंभीर हो गई है. इसी कथित अनियमितता के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया. जिसमें जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी के नेतृत्व में झंडा मैदान से टॉवर चौक तक मशाल जुलूस के माध्यम से आगामी जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम का आगाज किया गया.

22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय का घेराव

इस मौके पर भाजयुमो के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार ने कहा कि 22 जुलाई को झारखंड के सभी जिलों से छात्र-छात्राएं एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता, रांची पहुंचकर छात्रों के न्याय की मांग को लेकर जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे.

छात्र-छात्राओं एवं युवाओं से अपील

उन्होंने कहा कि झारखंड के लाखों प्रतियोगी छात्रों के भविष्य, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और न्याय सुनिश्चित कराने के लिए है. उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं एवं युवाओं से बड़ी संख्या में इस आंदोलन में सहभागी बनने का आह्वान किया.

यह मशाल जुलूस युवाओं के अधिकारों और न्याय की लड़ाई का प्रतीक है. आगामी जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम में गिरिडीह से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं छात्र भाग लेंगे और युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाएंगे: मिथुन चन्द्रवंशी, जिलाध्यक्ष

पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग

मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में प्रदेश, जिला एवं मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विद्यार्थी एवं आमजन शामिल हुए युवाओं ने हाथों में मशाल लेकर पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया.