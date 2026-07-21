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BJYM ने गिरिडीह और बोकारो में निकाला मशाल जुलूस, 14वीं JPSC परीक्षा में है गड़बड़ी का आरोप

भाजयुमो ने गिरिडीह और बोकारो में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में मशाल जुलूस निकाला.

BJYM took out torchlight procession
भाजयुमो ने निकाला मशाल जुलूस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 8:37 PM IST

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गिरिडीह/बोकारो: झारखंड बीजेपी 14वीं जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर गंभीर हो गई है. इसी कथित अनियमितता के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया. जिसमें जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी के नेतृत्व में झंडा मैदान से टॉवर चौक तक मशाल जुलूस के माध्यम से आगामी जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम का आगाज किया गया.

22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय का घेराव

इस मौके पर भाजयुमो के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार ने कहा कि 22 जुलाई को झारखंड के सभी जिलों से छात्र-छात्राएं एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता, रांची पहुंचकर छात्रों के न्याय की मांग को लेकर जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे.

छात्र-छात्राओं एवं युवाओं से अपील

उन्होंने कहा कि झारखंड के लाखों प्रतियोगी छात्रों के भविष्य, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और न्याय सुनिश्चित कराने के लिए है. उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं एवं युवाओं से बड़ी संख्या में इस आंदोलन में सहभागी बनने का आह्वान किया.

यह मशाल जुलूस युवाओं के अधिकारों और न्याय की लड़ाई का प्रतीक है. आगामी जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम में गिरिडीह से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं छात्र भाग लेंगे और युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाएंगे: मिथुन चन्द्रवंशी, जिलाध्यक्ष

पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग

मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में प्रदेश, जिला एवं मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विद्यार्थी एवं आमजन शामिल हुए युवाओं ने हाथों में मशाल लेकर पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया.

बोकारो में भी मशाल जुलूस

इधर, 14वीं जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ बोकारो में भी मशाल जुलूस निकाला गया. दरअसल, झारखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से रांची समेत बोकारो में भी मशाल जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया है.

राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी

भाजपा युवा मोर्चा की ओर से जेपीएससी में 'धांधली' और 'भ्रष्टाचार' को लेकर राजधानी रांची में प्रदर्शन किया जाना है. इसी को लेकर युवा मोर्चा के द्वारा बोकारे जिले के चास स्थित धर्मशाला मोड़ से मशाल जुलूस निकाला गया. इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई. इस बीच बीजेपी नेता और कार्यकर्ता, हाथों में मशाल लेकर जुलूस में शामिल हुए.

वहीं नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार 'युवाओं के भविष्य को बर्बाद' कर रही है. मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अधिकारियों तक जेपीएससी में गड़बड़ी और धांधली की जानकारी होने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

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JPSC भर्ती परीक्षा पर विवाद
भाजपा युवा मोर्चा का मशाल जुलूस
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