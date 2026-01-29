UGC के विरोध में करणी सेना का प्रदर्शन, मशाल यात्रा निकालकर अधिसूचना वापस लेने की मांग
यूजीसी गाइड लाइन के खिलाफ जयपुर की सड़कों पर मशाल यात्रा निकाली गई.
Published : January 29, 2026 at 7:30 AM IST
जयपुर : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के रेगुलेशन-2026 के विरोध में करणी सेना ने बुधवार को जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया. करणी सेना ने भारत सरकार से इस अधिसूचना को तत्काल वापस लेने या इसमें आवश्यक संशोधन करने की मांग की. संगठन ने यूजीसी की नई गाइडलाइन को 'काला कानून' बताते हुए इसे छात्रों और उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक करार दिया.
प्रदर्शन के तहत राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में जयपुर में वीर दुर्गा दास सर्किल से खातीपुरा तक मशाल यात्रा निकाली गई. इस दौरान बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता हाथों में मशालें और यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में बैनर लेकर सड़कों पर उतरे. मशाल जुलूस के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई.
निर्दोष लोगों के भविष्य पर खतरा - करणी सेना : करणी सेना का कहना है कि यूजीसी का यह नया नियम 15 जनवरी 2026 से देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू कर दिया गया है, जो पूरी तरह असंतुलित और पक्षपातपूर्ण है. संगठन के अनुसार, यह नियम छात्रों और शिक्षकों दोनों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और शिक्षा व्यवस्था में भय का माहौल पैदा करेगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि करणी सेना किसी भी प्रकार के शोषण के पक्ष में नहीं है, लेकिन झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर भी सख्त दंड का प्रावधान होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा नियमों के तहत बिना पर्याप्त जांच के कार्रवाई का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे निर्दोष लोगों का भविष्य खराब हो सकता है.
महिपाल सिंह मकराना ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह कानून हम पर थोपा गया है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन-2026 को वापस नहीं लिया या इसमें संशोधन नहीं किया, तो करणी सेना विधानसभा घेराव के साथ-साथ भारत बंद जैसे बड़े आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगी. प्रदर्शन के दौरान करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में नियम बनाते समय सभी वर्गों से संवाद किया जाए, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो और शिक्षा व्यवस्था संतुलित बनी रहे.