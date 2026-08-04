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शिक्षा की अलख : नक्सली खौफ में भी अडिग रहा शैलेन्द्र वाचम का जज्बा, जंगल नदी पहाड़ पार करके पढ़ाने आते हैं स्कूल

कैसे स्कूल आते हैं शैलेंद्र वाचम ? शैलेन्द्र वाचम रोजाना बाइक से बीजापुर से मुडवेंदी तक पहुंचते हैं इसके बाद उनकी असली यात्रा शुरू होती है. मुडवेंदी से करका स्थित स्कूल तक करीब 8 किलोमीटर का रास्ता वे पैदल तय करते हैं. रास्ते में पहाड़ियां हैं, दुर्गम पगडंडियां हैं और बरसात के दिनों में उफनते पहाड़ी नाले भी हैं. इसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वे हर दिन स्कूल पहुंचने का प्रयास करते हैं.

बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित करका गांव इसका एक उदाहरण है. करीब दो साल पहले यहां पहली बार प्राथमिक शाला की शुरुआत की गई. बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा दूत की नियुक्ति की गई और करीब एक साल पहले यहां प्रधानाध्यापक की भी पदस्थापना की गई.लेकिन इस स्कूल की सबसे खास कहानी यहां पदस्थ प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र वाचम की है. बच्चों को पढ़ाने और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शैलेन्द्र रोजाना करीब 16 किलोमीटर का सफर तय करते हैं.उनका यह सफर सामान्य रास्ते से नहीं, बल्कि पहाड़ी रास्तों और पहाड़ी नालों को पार करते हुए पूरा होता है.

बीजापुर : कभी नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके के रूप में पहचाने जाने वाले बीजापुर जिले के दूरस्थ गांव अब धीरे-धीरे शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. सलवा जुडूम के दौरान नक्सलियों ने करीब 300 स्कूलों को तोड़ा था.इन स्कूलों के दोबारा संचालित किए जाने के बाद अब जिले के उन इलाकों में भी शिक्षा की रोशनी पहुंच रही है, जहां कभी सरकारी स्कूल का अस्तित्व तक नहीं था.

शैलेन्द्र के मुताबिक करीब एक साल पहले उनकी पोस्टिंग प्राथमिक शाला करका में हुई. तब से वे नियमित रूप से पैदल स्कूल पहुंच रहे हैं. मौसम खराब होने या शासकीय कार्य की मजबूरी होने पर कभी-कभार स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो. करका का यह इलाका कभी नक्सलियों का कोर क्षेत्र माना जाता था.बताया जाता है कि इसी क्षेत्र में नक्सली अपने नए लड़ाकों को प्रशिक्षण दिया करते थे.

जंगल नदी पहाड़ पार करके आते हैं स्कूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सली धमक के कारण खौफ में रहता था गांव

इलाके में नक्सलियों का प्रभाव इतना था कि यहां उनकी समानांतर व्यवस्था चलती थी.नक्सली अपनी सरकार और स्कूल तक चलाया करते थे.समय बदला और नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के साथ अब इसी इलाके में सरकार की मौजूदगी मजबूत हो रही है. जहां कभी बंदूक और भय का माहौल था, वहां अब सरकारी स्कूल में बच्चों के हाथों में किताबें दिखाई दे रही हैं. बच्चों की कक्षाओं में पढ़ाई की आवाज सुनाई दे रही है.

जंगल नदी पहाड़ पार करके आते हैं स्कूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कहां है करका गांव ?

करका गांव NMDC प्लांट के ठीक नीचे बसा हुआ है. बावजूद इसके लंबे समय तक यह क्षेत्र दुर्गम और नक्सल प्रभावित होने के कारण विकास की मुख्यधारा से दूर रहा। स्कूल की शुरुआत के बाद अब ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा का रास्ता खुला है. इस पूरे बदलाव के बीच प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र वाचम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण दिखाई देती है. जहां एक ओर दुर्गम इलाकों में शिक्षकों की नियमित पहुंच अपने आप में चुनौती होती है, वहीं शैलेन्द्र रोजाना पहाड़ और नालों को पार कर बच्चों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं.

आसान नहीं है शैलेंद्र का सफर

शैलेंद्र का सफर सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी तय करना नहीं है, बल्कि यह उस सोच और संकल्प का सफर है, जिसमें एक शिक्षक मानता है कि बच्चों की शिक्षा किसी भी परिस्थिति में रुकनी नहीं चाहिए. करका जैसे गांवों में स्कूल का शुरू होना केवल एक सरकारी भवन या संस्था का संचालन नहीं है. यह उस बदलाव का संकेत है, जिसमें कभी नक्सलवाद के साये में रहने वाले गांव अब शिक्षा, विकास और सरकारी व्यवस्था से जुड़ रहे हैं.

स्कूलों में रखी जा रही भविष्य की नींव

एक तरफ सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर शैलेन्द्र वाचम जैसे शिक्षक इन प्रयासों को जमीन पर सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. हर दिन पहाड़ों को पार कर स्कूल पहुंचने वाले शैलेन्द्र वाचम का जज्बा यह बताता है कि शिक्षा की राह में दूरी, दुर्गमता और मौसम जैसी चुनौतियां भी एक शिक्षक के संकल्प के सामने छोटी पड़ सकती हैं. करका में कभी जहां नक्सलियों की मौजूदगी और उनकी समानांतर व्यवस्था की चर्चा होती थी, आज वहीं सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य की नींव रखी जा रही है.

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