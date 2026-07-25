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उत्तराखंड के टॉप टैक्सपेयर्स, ONGC पहले स्थान पर, नॉन कॉर्पोरेट में ऋषभ पंत भी शामिल, देखें लिस्ट

देहरादून में आयकर दिवस समारोह पर सर्वाधिक इनकम टैक्स जमा करने वाले कॉर्पोरेट और नॉन-कॉर्पोरेट करदाताओं को सम्मानित किया ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित 167वें आयकर दिवस समारोह में आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सर्वाधिक इनकम टैक्स जमा करने वाले कॉर्पोरेट और नॉन-कॉर्पोरेट करदाताओं को सम्मानित किया. इस दौरान ओएनजीसी सबसे बड़े कॉर्पोरेट टैक्सपेयर के रूप में उभरी, जबकि कई निजी संस्थानों और उद्यमियों को भी टैक्स अनुपालन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया.

देहरादून के ओएनजीसी ऑडिटोरियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सर्वाधिक इनकम टैक्स जमा करने वाले शीर्ष कॉर्पोरेट और नॉन-कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स को सम्मानित किया गया. समारोह में टैक्सपेयर्स के योगदान को देश और राज्य की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए समय पर कर भुगतान और स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया.

समारोह का मुख्य आकर्षण वित्तीय वर्ष 2025-26 के शीर्ष करदाताओं का सम्मान रहा. कॉर्पोरेट श्रेणी में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) ने सबसे अधिक 13 हजार 564 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स जमा कर पहला स्थान प्राप्त किया. विभाग की ओर से ओएनजीसी को 'टॉप कॉर्पोरेट टैक्सपेयर' के सम्मान से नवाजा गया. कॉर्पोरेट श्रेणी में दूसरे स्थान पर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड रही, जिसने 277 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स जमा किया. तीसरे स्थान पर यूजेवीएन लिमिटेड ने 123 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया. इसके अलावा इंडिया ऑपटेल लिमिटेड ने 99 करोड़ रुपए और एमडी पावर ट्रांसमिशन ने 54 करोड़ रुपए का आयकर देकर शीर्ष पांच कॉर्पोरेट करदाताओं में अपनी जगह बनाई.

नॉन कॉर्पोरेट: आयकर विभाग ने नॉन-कॉर्पोरेट श्रेणी में भी सर्वाधिक कर अदा करने वाले करदाताओं को सम्मानित किया. इस श्रेणी में सिग्नेचर फाइटोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज ने 54 करोड़ रुपए का आयकर जमा कर पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर कैलाश रिवर बेड मिनरल एलएलपी रही, जिसने 40.74 करोड़ रुपए का कर अदा किया.