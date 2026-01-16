ETV Bharat / state

यूपी के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी; कैंपस प्लेसमेंट में मिलते हैं दनादन ऑफर

यहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा जैसी कंपनियों में कई छात्रों का चयन हुआ है. सॉफ्टवेयर, डाटा साइंस, एआई और साइबर सिक्योरिटी में यह संस्थान छात्रों की पहली पसंद बन चुका है.

IIIT प्रयागराज: IT और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में IIIT इलाहाबाद प्रदेश का सबसे मजबूत संस्थान माना जाता है. यहां एडमिशन JEE Main स्कोर के आधार पर होता है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड लगातार शानदार रहा है. 2025 के प्लेसमेंट में यहां का हाइएस्ट पैकेज 1 करोड़ रुपए से अधिक रहा.

IIT BHU में बीटेक और इंजीनियरिंग कोर्स के लिए देश के टॉप संस्थानों में गिना जाता है. यहां से हर साल सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियां छात्रों को जॉब ऑफर करती हैं. मेन कैंपस में भी मेडिकल, साइंस, लॉ, मैनेजमेंट और लैंग्वेज कोर्सेज के छात्रों को भी अच्छे पैकेज मिलते हैं. डिजिटल, टेक्नोलॉजी, कोर इंजीनियरिंग और रिसर्च सेक्टर की कई इंटरनेशनल कंपनियां यहां से टैलेंट हायर करती हैं.

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU-IIT BHU): सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ-साथ BHU देश की उन गिनी-चुनी यूनिवर्सिटीज में शामिल है, जहां विभिन्न विषयों में बेहतरीन प्लेसमेंट मिलता है. NIRF Ranking 2025 में BHU ने टॉप-10 में अपनी जगह बरकरार रखी है.

पिछले प्लेसमेंट सत्र में यहां से करीब 1000 छात्रों को नौकरी के ऑफर मिले हैं. इनमें लगभग 50 इंटरनेशनल ऑफर शामिल रहे. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, गोल्डमैन सैच, टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनियां यहां नियमित प्लेसमेंट के लिए आती हैं. IIT कानपुर को इनोवेशन, रिसर्च और स्टार्टअप कल्चर के लिए भी जाना जाता है. यहां के छात्र ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं.

यूपी में बेहतर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड: देश में IIT कानपुर का नाम प्लेसमेंट के मामले में सबसे आगे लिया जाता है. NIRF Ranking 2025 में IIT कानपुर को देश में 5वां स्थान मिला है, जो इसकी अकादमिक गुणवत्ता और इंडस्ट्री कनेक्शन को दर्शाता है.

यूपी अब शिक्षा का केंद्र नहीं, क्वालिटी प्लेसमेंट का मजबूत हब बनता जा रहा है. IIT कानपुर, IIT BHU, IIIT प्रयागराज और MNNIT जैसे संस्थान देश-दुनिया की टॉप कंपनियों से जुड़ रहे हैं. लखनऊ यूनिवर्सिटी, AMU और अन्य यूनिवर्सिटीज कम फीस में छात्रों बेहतर अवसर दे रही हैं.

साल 2025 के प्लेसमेंट आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, साइंस और प्रोफेशनल कोर्सेज में यूपी से निकलने वाले छात्र न सिर्फ देश की नामी कंपनियों बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों में भी अच्छे पैकेज पर चयनित हुए हैं.

लखनऊ: हर वर्ष कॉलेज या यूनवर्सिटी में एडमिशन कराने वाले छात्रों के मन में एक ही सवाल रहता है कि यहां से पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं? यहां का कैंपस प्लेसमेंट कैसा है और कौन-कौन सी बड़ी कंपनियां आती हैं? यही वजह है कि जिन संस्थानों का कैंपस प्लेसमेंट रिकॉर्ड बेहतर होता है, वहां एडमिशन के लिए छात्रों में होड़ दिखती है.

MNNIT प्रयागराज: प्रयागराज स्थित MNNIT देश के प्रमुख NITs में से एक है. इंजीनियरिंग के लगभग सभी ब्रांच में यहां से छात्रों को शानदार प्लेसमेंट मिलता है. 2025 के प्लेसमेंट सत्र में यहां का हाइएस्ट पैकेज लगभग 71 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक गया. कोर इंजीनियरिंग कंपनियों के साथ-साथ आइटी, फाइनेंस और कंसल्टिंग सेक्टर की नामी कंपनियां भी यहां आती हैं.

लखनऊ यूनिवर्सिटी और IET लखनऊ: राजधानी लखनऊ में स्थित लखनऊ यूनिवर्सिटी और इससे संबद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (IET) कम फीस में बेहतर प्लेसमेंट के लिए जाने जाते हैं. UG कोर्सेज में औसतन 6.95 लाख प्रतिवर्ष से 8.05 लाख प्रतिवर्ष तक के पैकेज मिले.

IET लखनऊ में पिछले साल 49 लाख रुपए का हाइएस्ट पैकेज मिला है. गूगल में कई छात्रों और माइक्रोसॉफ्ट में दो छात्रों का चयन हुआ है. कम खर्च में अच्छी नौकरी की तलाश करने वाले छात्रों के लिए यह संस्थान मजबूत विकल्प बनकर उभरा है.

इन विश्वविद्यालयों में बेहतर रिकॉर्ड: प्रदेश की अन्य प्रमुख यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों में शानदार प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है. CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी UG में 3-4.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष और PG में 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक का ऑफर मिला है. वहीं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में UG में औसतन 3.24 लाख रुपए प्रतिवर्ष और PG में 5.84 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक का प्लेसमेंट मिलता है.

देश के टॉप 5 शहरों में रिक्रूटमेंट ऑफर्स

नोएडा: नोएडा में सबसे ज्यादा पैकेज 48 लाख रुपए सालाना MNC ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस ने दिया है. नोएडा के कई कॉलेजों में सैकड़ों बच्चों ने प्लेसमेंट में इंटरव्यू दिया, जिसमें 48 लाख सालाना पैकेज पर कुछ बच्चों का चयन हुआ है. कई छात्र-छात्राएं इससे नीचे के पैकेज पर निजी कंपनियों में चयनित हुए हैं. कंपनियां जैसे इंफोसिस, टीसीएस, अमेजन, कॉग्निजेंट, गूगल ने जॉब ऑफर किए हैं.

बेंगलुरू: IT का हब माना जाने वाला बेंगलुरू शहर भी पीछे नहीं रहा. यहां आइटी सेक्टर की बड़ी निजी कंपनियों ने छात्र-छात्राओं को अच्छे पैकेज पर प्लेसमेंट दिया है. सबसे बड़ा पैकेज 62 लाख रुपए सालाना प्रोडक्ट कंपनी इनोवेटएक्स AI ने दिया. बेंगलुरु के अलग-अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, आईबीएम, एक्सेंचर कंपनी ने छात्रों का इंटरव्यू लिया और चयनित किया.

पुणे: पुणे शहर में सबसे बड़ा पैकेज 44 लाख रुपए सालाना ऑफर किया गया. मैन्युफैक्चरिंग और आइटी कंपनी टाटा मोटर्स, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, डेलॉइट ने छात्रों को जॉब ऑफर किए हैं.

हैदराबाद: हैदराबाद में सबसे अच्छा पैकेज 58 लाख रुपए सालाना का रहा. फिनटेक कंपनी पेवर्ल्ड ने यह ऑफर दिया है. इस शहर में प्रमुख भर्तीकर्ता अमेजन, कैपजेमिनी, एचसीएल और गूगल जैसी कंपनियां रही.

लखनऊ: लखनऊ शहर में सबसे बड़ा पैकेज 36 लाख रुपए सालाना का ऑफर किया गया. आइटी और एनालिटिक्स कंपनी ने यह जॉब ऑफर की है. यहां विप्रो, इंफोसिस, डेलॉइट जैसी कंपनियां कैंपस इंटरव्यू में शामिल रहीं.

1.65 लाख छात्रों को मिली जॉब: इन प्लेसमेंट्स ड्राइव में यूपी और दूसरे राज्यों को मिलाकर कुल 2 लाख 25 छात्रों ने जॉब इंटरव्यू दिया. इसमें 1 लाख 65 हजार छात्र-छात्राओं को चयनित किया गया. ऑल इंडिया सबसे बड़ा पैकेज 62 लाख रुपए का रहा. टॉप टियर संस्थानों का औसत पैकेज 11.5 लाख रुपए रहा. वहीं, केंद्रीय और राज्य संस्थानों का औसत पैकेज 7.8 लाख रुपए रहा.

