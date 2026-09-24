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मेरठ के टॉप 10 इलाके जो बिजली चोरी में अव्वल, जानिए किस इलाके में सबसे ज्यादा लाइन लॉस

मेरठ: पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के अंतर्गत आने वाले मेरठ शहर में बिजली चोरी और लाइन लॉस विभाग के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं. शहर का औसतन लाइन लॉस जहां 15 प्रतिशत के आसपास है, वहीं सदर का भूसा मंडी इलाका 32 प्रतिशत लाइन लॉस के साथ विभाग की रेड जोन सूची में सबसे ऊपर बना हुआ है.



​इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए बिजली विभाग ने दीपावली से पूर्व हाईलॉस वाले सभी संवेदनशील फीडरों पर बड़े पैमाने पर एंटी-थेफ्ट चेकिंग ड्राइव और कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है. ​विभाग द्वारा चिह्नित आंकड़ों के अनुसार मेरठ साउथ लाइन लॉस के मामले में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है. शहर के टॉप 10 सर्वाधिक असुरक्षित फीडरों में लाइन लॉस का स्तर 24% से 32% तक दर्ज किया गया है.



कहां कितना लाइन लॉस?

