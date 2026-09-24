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मेरठ के टॉप 10 इलाके जो बिजली चोरी में अव्वल, जानिए किस इलाके में सबसे ज्यादा लाइन लॉस

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी पर कसी लगाम, जानिए

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मेरठ के टॉप 10 इलाके जो बिजली चोरी में अव्वल. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 11:47 AM IST

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मेरठ: पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के अंतर्गत आने वाले मेरठ शहर में बिजली चोरी और लाइन लॉस विभाग के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं. शहर का औसतन लाइन लॉस जहां 15 प्रतिशत के आसपास है, वहीं सदर का भूसा मंडी इलाका 32 प्रतिशत लाइन लॉस के साथ विभाग की रेड जोन सूची में सबसे ऊपर बना हुआ है.

​इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए बिजली विभाग ने दीपावली से पूर्व हाईलॉस वाले सभी संवेदनशील फीडरों पर बड़े पैमाने पर एंटी-थेफ्ट चेकिंग ड्राइव और कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है. ​विभाग द्वारा चिह्नित आंकड़ों के अनुसार मेरठ साउथ लाइन लॉस के मामले में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है. शहर के टॉप 10 सर्वाधिक असुरक्षित फीडरों में लाइन लॉस का स्तर 24% से 32% तक दर्ज किया गया है.

कहां कितना लाइन लॉस?

  • ​भूसा मंडी (सदर): करीब 32%
  • ​जाकिर कॉलोनी: 30% से 32%
  • ​मकबरा डिग्गी (रेलवे रोड फीडर): 30% से 32%
  • ​विकासपुरी फीडर: 30%
  • ​मलियाना (शुगर मिल क्षेत्र): 29%
  • ​खड़ौली (खटीकपुरा और जवाहरनगर): 29%
  • ​नई बस्ती / शिवपुरम: करीब 28%
  • ​रंग महल (गली नंबर 4, 5, 6, 7): 28%
  • ​डबका फीडर (कंकरखेड़ा): करीब 27%
  • ​लिसाड़ीगेट (जाली वाली गली): 24%



    विभागीय अधिकारियों के अनुसार, एक सामान्य विद्युत वितरण प्रणाली में 8 प्रतिशत तक का लाइन लॉस सामान्य माना जाता है, जो पूरी तरह से तकनीकी कारणों से होता है. ​पीवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक (MD) रवीश गुप्ता ने बिजली चोरी और लाइन लॉस को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.

    उन्होंने कहा कि पश्चिमांचल के सभी 14 जिलों में हाईलॉस और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. केवल कागजी छापेमारी या निरीक्षण की संख्या से अफसरों का रिपोर्ट कार्ड तय नहीं होगा, बल्कि फीडर पर लाइन लॉस में आई वास्तविक गिरावट ही उनकी कार्यकुशलता का मुख्य पैमाना बनेगी.

    दीपावली से पूर्व इन चिह्नित रेड जोन फीडरों का लाइन लॉस घटाकर आधा करने का स्पष्ट लक्ष्य दिया गया है. चेकिंग के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विजिलेंस व विभागीय टीमों को बॉडी-बॉर्न कैमरों का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं.

    ​मेरठ क्षेत्र के चीफ इंजीनियर रजनीकांत मिश्रा ने बताया कि कई इलाकों में पूर्व में चलाए गए अभियानों से सुधार हुआ है, लेकिन जिन क्षेत्रों में स्थिति अभी भी चिंताजनक है, वहां सख्त रणनीति के तहत कार्रवाई होगी। ​विभाग संदिग्ध कनेक्शनों की पड़ताल, रात्रि चेकिंग और ड्रोन निगरानी जैसे कदम उठाकर दीपावली से पहले लाइन लॉस को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर रहा है।

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