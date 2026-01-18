ETV Bharat / state

2 साल के बच्चे की नाक में उगा दांत; गोरखपुर एम्स में हुई जटिल सर्जरी, मिली नई जिंदगी

गोरखपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में डॉक्टरों ने एक बेहद ही जटिल मामले में दो साल के बच्चे का रविवार को सफल ऑपरेशन किया. जन्म से कटे होंठ (क्लेफ्ट लिप) की समस्या से जूझ रहे बच्चे की नाक में दांत उगा हुआ था, जिसे सर्जरी के जरिए सुरक्षित निकाल दिया गया. बिहार के भोजपुर निवासी दो साल के बच्चे को पिछले कई महीने से जबड़े और नाक के पास दर्द हो रहा था. परिजनों के अनुसार, बच्चे को नाक के बाएं छिद्र से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. परेशान परिजन उसे कई अस्पतालों में ले गए, लेकिन उसका निदान नहीं मिला.

अंत में वे एम्स के दंत रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉ. शैलेश कुमार के पास पहुंचे. डॉ. शैलेश ने जब बच्चे की विस्तृत जांच और सीटी स्कैन कराया तो वे भी हैरान रह गए. रिपोर्ट में नाक के अंदर दांत होने की पुष्टि हुई. यह स्थिति एक्टोपिक टूथ (Ectopic Tooth) के रूप में मानी जाती है, जो बहुत ही कम मामलों में पायी जाती है. यह क्लेफ्ट लिप जैसे जन्मजात विकारों से जुड़ी हो सकती है.

एम्स मीडिया सेल से मिली जानकारी के मुताबिक, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं मैक्सिलोफ़ेशियल सर्जन डॉ. शैलेश ने ऑपरेशन की योजना बनाई. उन्होंने सर्जरी के जरिए नाक के अंदर मौजूद दांत को सफलतापूर्वक निकाल लिया. ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत स्थिर है और अब उसे सांस लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है. डॉक्टर ने बताया कि यदि समय रहते इस समस्या का इलाज न किया जाता तो गंभीर संक्रमण, बार-बार नाक से खून आना और चेहरे के विकास पर असर पड़ सकता था. सफल सर्जरी के बाद परिजनों ने एम्स गोरखपुर के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को धन्यवाद किया.

यह मामला एम्स गोरखपुर की उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की क्षमता को दर्शाता है, जहां जटिल और दुर्लभ बीमारियों का भी प्रभावी इलाज संभव है. एम्स निदेशक एवं सीईओ मेजर जनरल डॉ. (प्रों) विभा दत्ता को दंत शल्य विभाग द्वारा मरीज की समस्या की जानकारी दी गई. मैक्सिलोफ़ेशियल सर्जन डॉ. शैलेश ने बताया की ऐसे मरीजों में बेहोशी की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, जिसके लिए विशेष उपकरण और बहुत तैयारी की जरूरत होती है. एम्स निदेशिक ने डॉ. शैलेश कुमार एवं उनकी टीम को सफल ऑपरेशन की बधाई दी. दंत विभाग के डॉ. श्रीनिवास ने डाक्टरों की पूरी टीम को इस जटिल ऑपरेशन के लिए बधाई दी है.