2 साल के बच्चे की नाक में उगा दांत; गोरखपुर एम्स में हुई जटिल सर्जरी, मिली नई जिंदगी

जन्म से कटे होंठ (क्लेफ्ट लिप) की समस्या से जूझ रहा है बच्चा.

गोरखपुर एम्स में बच्चे की जटिल सर्जरी.
गोरखपुर एम्स में बच्चे की जटिल सर्जरी. (Photo Credit; AIIMS Gorakhpur)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
गोरखपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में डॉक्टरों ने एक बेहद ही जटिल मामले में दो साल के बच्चे का रविवार को सफल ऑपरेशन किया. जन्म से कटे होंठ (क्लेफ्ट लिप) की समस्या से जूझ रहे बच्चे की नाक में दांत उगा हुआ था, जिसे सर्जरी के जरिए सुरक्षित निकाल दिया गया. बिहार के भोजपुर निवासी दो साल के बच्चे को पिछले कई महीने से जबड़े और नाक के पास दर्द हो रहा था. परिजनों के अनुसार, बच्चे को नाक के बाएं छिद्र से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. परेशान परिजन उसे कई अस्पतालों में ले गए, लेकिन उसका निदान नहीं मिला.

अंत में वे एम्स के दंत रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉ. शैलेश कुमार के पास पहुंचे. डॉ. शैलेश ने जब बच्चे की विस्तृत जांच और सीटी स्कैन कराया तो वे भी हैरान रह गए. रिपोर्ट में नाक के अंदर दांत होने की पुष्टि हुई. यह स्थिति एक्टोपिक टूथ (Ectopic Tooth) के रूप में मानी जाती है, जो बहुत ही कम मामलों में पायी जाती है. यह क्लेफ्ट लिप जैसे जन्मजात विकारों से जुड़ी हो सकती है.

एम्स मीडिया सेल से मिली जानकारी के मुताबिक, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं मैक्सिलोफ़ेशियल सर्जन डॉ. शैलेश ने ऑपरेशन की योजना बनाई. उन्होंने सर्जरी के जरिए नाक के अंदर मौजूद दांत को सफलतापूर्वक निकाल लिया. ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत स्थिर है और अब उसे सांस लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है. डॉक्टर ने बताया कि यदि समय रहते इस समस्या का इलाज न किया जाता तो गंभीर संक्रमण, बार-बार नाक से खून आना और चेहरे के विकास पर असर पड़ सकता था. सफल सर्जरी के बाद परिजनों ने एम्स गोरखपुर के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को धन्यवाद किया.

यह मामला एम्स गोरखपुर की उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की क्षमता को दर्शाता है, जहां जटिल और दुर्लभ बीमारियों का भी प्रभावी इलाज संभव है. एम्स निदेशक एवं सीईओ मेजर जनरल डॉ. (प्रों) विभा दत्ता को दंत शल्य विभाग द्वारा मरीज की समस्या की जानकारी दी गई. मैक्सिलोफ़ेशियल सर्जन डॉ. शैलेश ने बताया की ऐसे मरीजों में बेहोशी की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, जिसके लिए विशेष उपकरण और बहुत तैयारी की जरूरत होती है. एम्स निदेशिक ने डॉ. शैलेश कुमार एवं उनकी टीम को सफल ऑपरेशन की बधाई दी. दंत विभाग के डॉ. श्रीनिवास ने डाक्टरों की पूरी टीम को इस जटिल ऑपरेशन के लिए बधाई दी है.

ऑपरेशन में दंत विभाग के सीनियर रेजीडेंट डॉ. प्रवीण कुमार एवं जूनियर रेजिडेंट डॉ. प्रियंका त्रिपाठी, डॉ. सौरभ, डॉ. सुमित शामिल रहे. एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. संतोष शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विजेता वाजपई, जूनियर एकेडमिक रेजीडेंट डॉ. आशुतोष, नर्सिंग ऑफिसर पंकज देवी, प्रतिभा, दिव्या ने योगदान दिया. पूर्वांचल एवं गोरखपुर एम्स में इस तरह का ऑपरेशन पहली बार हुआ है. अभी तक ऐसे मरीजों को ऑपरेशन के लिए दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ता था.

कम उम्र में ऑपरेशन से बच्चे को चेहरे की होने वाली समस्या, सांस की समस्या, मानसिक दुष्प्रभाव को टाला जा सका है. इस केस को प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल में प्रकाशित करने की तैयारी चल रही है. डॉ. शैलेश ने बताया कि बच्चों के चेहरे में होने वाले किसी भी बदलाव, चोट को नजरअंदाज न करें. किसी ओरल एंड मैक्सिलोफ़ेशियल सर्जन से ही संपर्क करे.

