हिमाचल के इस गांव में शादियों में अब नहीं पिलाई जाएगी शराब, समारोहों में होने वाली फिजूलखर्ची पर रोक

सिरमौर जिले के पावंटा साहिब में हाटी समुदाय में शादी-विवाह समेत तमाम समारोह में रीति-रिवाज के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने होते हैं.

alcohol at weddings in Hatti community Rituals Sirmaur
आंजभोज क्षेत्र के टोंरु गांव ग्रामीणों की अहम बैठक (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 13, 2026

Updated : January 13, 2026

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के हाटी समुदाय में होने वाली शादी सबसे महंगी और सबसे लंबी चलने वाली शादी मानी जाती है. जहां एक तरफ लाखों रुपए की शराब पिलाई जाती है तो दूसरी तरफ लाखों रुपए के बकरे काटे जाते हैं. इतना ही नहीं, यह शादी चार-पांच दिन तक चलती है. जीवन मरण के कई कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर आयोजित होते हैं कि एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए इसे निभा पाना बहुत मुश्किल होता है. लाखों रुपए की फिजूलखर्ची के कारण परिवार की कमर टूट जाती है? ऐसे में आंजभोज क्षेत्र के टोंरु गांव ने एक बेहतरीन पहल करते हुए कई कुरीतियों और फ़िज़ूलख़र्ची के रोकने के लिए कड़े फ़ैसले लिए हैं. जिसकी हर तरफ़ चर्चा हो रही है.

शादी समारोह में फिजूलखर्ची पर रोक

शादी-विवाह समेत तमाम समारोह में कई तरह के रीति-रिवाज हैं, जिस पर लाखों रुपए की फ़िज़ूलखर्ची होती है. ये रीति रिवाज सैकड़ों वर्षों से निभाए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि कई रिवाज जहां समाज और भाईचारे की भावना को जिंदा रखते हैं तो कई रिवाज समय के साथ साथ बदलने की बात भी उठती रही है. लेकिन, इन्हें बदलने की पहल कर पाना किसी भी परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल था. ऐसे समय में टोरुं गांव के इस सराहनीय फैसले की चारों ओर चर्चा हो रही है.

alcohol at weddings in Hatti community Rituals Sirmaur
आंजभोज क्षेत्र के टोंरु गांव अहम बैठक (ETV Bharat)

उत्तराखंड का जौनसार बावर क्षेत्र जो 1967 में जनजातीय घोषित हो चुका है, वो भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र व पांवटा साहिब के आंज भोज से मिलता जुलता है. यहां हाटी समुदाय रहता है. यहां एक जैसे रीति रिवाज है और इसी के तर्ज़ पर हिमाचल का हाटी समुदाय जनजातीय की मांग कर रहा था जिसे केंद्र सरकार ने जारी भी कर दिया है. हालांकि, अभी यह मामला हिमाचल हाईकोर्ट में अटका हुआ है. यहां की शादियां व जीवन मरण के कई रीति रिवाज बेहद खर्चीले हैं. ऐसे में अब इस गांव के लोगों ने जो यह फ़ैसला लिया है इस पर कई अन्य गांवों के लोग भी विचार कर रहे हैं. आपको सिलसिलेवार तरीक़े से बताते हैं कि के रीति रिवाजों और फ़िज़ूलख़र्ची को सीमित किया गया है.

alcohol at weddings in Hatti community Rituals Sirmaur
शादी-ब्याह, जन्मोत्सव और शोक आयोजनों में सादगी के नियम (ETV Bharat GFX)

अनावश्यक खर्च के लिए गरीब कर्ज लेने को मजबूर

गौर रहे कि, सिरमौर जिले के गिरिपार और अन्य क्षेत्र में शादियों में दिखावे के लिए बढ़चढ़कर खर्च करने का रिवाज अमीर लोगों के लिए शान बनता जा रहा है. लेकिन, यही रिवाज गरीब के लिए मुसीबत बन रहा है. इस अनावश्यक खर्च के लिए गरीब कर्ज लेने को मजबूर हो रहे थे और कर्ज चुकाने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है. लेकिन, अब गिरिपार के आंज भोज क्षेत्र के टौंरु के ग्रामीणों ने बैठक कर बहुत की अच्छी पहल की है.

ग्रामीणों ने बैठक कर सबसे पहले शादियों में शराब परोसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. इसका कारण था कि शादी समारोह में शराब पर कम से कम दो लाख तक खर्च हो जाता था. ये आंकड़ा 10 लाख रुपए तक जाता है. इसके अलावा ग्रामीणों ने अन्य समारोह में भी फिजूलखर्ची पर लगाई रोक लगा दी है.

alcohol at weddings in Hatti community Rituals Sirmaur
कुरीतियों पर सामूहिक सख्ती के लिए बैठक (ETV Bharat)

आंज भोज क्षेत्र के टौंरु गांव के बुजुर्गों, बुद्धिजीवियों, युवाओं और माताओं-बहनों ने एकमत से गांव के हित के लिए कई महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और समाज को सही दिशा देने वाले निर्णय लिए हैं. इन निर्णयों का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, फिजूलखर्ची पर रोक लगाना तथा गांव में सादगी, समानता, अनुशासन और भाईचारे की भावना को मजबूत करना है.

सबसे पहले फैसला लिया गया है कि लड़के शादी के लिए जब दिन तय होता था तो पूरे गांव के लिए बकरे की पार्टी होती थी. अब दिन दिखाई की परंपरा केवल बेड़े तक सीमित रहेगी. अब पूरा गांव शामिल नहीं होगा. बल्कि सीमित परिवार यानी (बेड़े) से बाहर सिर्फ एक-एक व्यक्ति को ही बुलाया जाएगा और वह भी केवल भोज समय पर बुलाया जाएगा.

शादी के दिन शराब पर प्रतिबंध

शादी के दिन शराब पर प्रतिबंध रहेगा. शादी-विवाह एवं सभी सामाजिक कार्यक्रमों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. गांव में शराब की बिक्री पर भी पूरी तरह रोक रहेगी. एक और रिवाज था कि शादी के बाद जब दुल्हन वापस ससुराल आती है तो पलटोज पार्टी में भी बकरे की पार्टी दी जाती रही है. अब पलटोज पार्टी सीमित रहेगी. इसमें केवल नजदीकी 4–5 प्रमुख परिवारों को ही आमंत्रित किया जाएगा.

शादी-समारोह में फिजूलखर्ची पर लगी रोक

  1. लड़के की शादी में महिलाओं को दिए जाने वाले घी, शक्कर, चीनी, सिक्के, कपड़े, बर्तन या किसी भी प्रकार के उपहार पर प्रतिबंध.
  2. शादी समारोह में काम करने आने वाले टोलुआ को अलग से बकरा प्रथा थी. अब दिन में टोलुआ में बकरा देने की प्रथा समाप्त किया गया.
  3. पहले तीन दिन तक चलने वाले डीजे कार्यक्रम को किया गया सीमित एवं नियंत्रित. अब विवाह के मुख्य दिन ही होगा.
  4. बेटा होने पर दस उठन की परंपरा सीमित. अब सिर्फ बड़े पुत्र के जन्म पर ही दस उठन की परंपरा. अन्य अवसरों पर केवल जल-पान की व्यवस्था.
  5. किसी की मृत्यु होने पर शोक एवं बरसी के कार्यक्रम केवल सीमित परिवार तक रहेंगे.
  6. बेड़े से बाहर सिर्फ एक-एक व्यक्ति को ही भोज के बुलाया जाएगा.

इन रीति रिवाजों पर भी चली कैंची!

इसके अलावा लड़की की शादी एवं कथा में केवल पूरी बनाई जाएगी. रोटियां नहीं बनाई जाएंगी, ताकि सादगी बनी रहे और जब किसी की मृत्यु होगी तो गांव से केवल एक परिवार से एक ही पड़ाई, कपड़ा यानी कफ़न लाएगा. प्रत्येक घर से केवल एक ही पड़ाई (कफ़न) डाली जाएगी. नजदीकी रिश्तेदार अपनी इच्छा से कफन डाल सकते हैं. इस क्षेत्र में 11 पंचायत है, अब अन्य गांव के ग्रामीण भी इस तरह के सुधार के लिए आगे आ सकते हैं.

शादी समारोह को और सीमित करने पर सहमति

टोंरु गांव के युवा ललित तोमर बताते हैं कि, "अगर हमारे इस फैसले से सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं तो आने वाले समय में हम शादियों को और सीमित कर देंगे. बैठक के दौरान तमाम बुजुर्गों युवाओं महिलाओं ने एकजुट होकर इन फैसलों में सहमति जताई है. आने वाले समय में शादी में होने वाले फिजूलखर्ची को पूर्ण रूप से रोका जाएगा ताकि 1 गरीब इंसान इन रीति रिवाजों और फिजूलखर्ची के बोझ से मुक्त हो सके."

अब निर्धन कर्ज के बोझ से होगा मुक्त!

पंचायत के प्रधान कमला देवी ने कहा कि, "इस फैसले से एक निर्धन व्यक्ति कर्ज के बोझ से मुक्त होगा. क्योंकि देखा देखी में ग़रीब लोगों को भी कर्ज़ से या उधार लेकर ऐसे कार्यक्रम निभाने पढ़ते थे. आने वाले समय में जितना कम हो सके शादी विवाह जीवन मरण के कार्यक्रमों को सीमित किया जाएगा."

युवाओं की अहम भागीदारी से सकारात्मक बदलाव!

इसी गांव के युवा प्रोफेसर सुशील तोमर बताते हैं कि, "यह जो फैसले लिए गए हैं, इसमें युवाओं की अहम भागीदारी है. युवाओं के पास अब इतना समय नहीं है कि इतनी लंबी शादी में शामिल हो पाएं. दूसरा कई ऐसी फिजूलखर्ची थी जो आज के समय में जरूरी नहीं है. ऐसे में तमाम बुजुर्गों ने युवाओं के इस फैसले पर सहमति जताई और टोंरु गांव ने 1 मिसाल पेश की है."

HATTI COMMUNITY SIRMAUR SHILLAI
TONRU VILLAGE PAONTA SAHIB
HATTI COMMUNITY RITUALS
हाटी समुदाय में शादी में शराब
ALCOHOL WEDDINGS IN HATTI COMMUNITY

