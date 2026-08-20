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टोंक निवासी प्रसूता की कोटा में उपचार के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

कोटा: कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में उपचार के दौरान टोंक जिले की निवासी एक प्रसूता की मौत हुई है. प्रसूता की डिलीवरी बूंदी जिला अस्पताल में दो दिन पहले हुई थी. महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए बूंदी के चिकित्सकों पर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद उसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया. घटनाक्रम के बाद बूंदी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और प्रसूता के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रही है. मृतका के शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को किया गया.

बूंदी कोतवाली थाने सब इंस्पेक्टर देशराज सिंह ने बताया कि टोंक जिले के देवली थाना इलाके के पनवाड़ गांव निवासी राजू सैनी की पत्नी सोनिया सैनी की डिलीवरी गत 18 अगस्त को बूंदी जिला अस्पताल में हुई थी. वहां पर उसकी तबीयत बिगड़ जाने पर डॉक्टर ने 19 अगस्त को कोटा रैफर कर दिया. कोटा में महिला की मौत हो गई थी. परिजनों का आरोप था कि चिकित्सकों की लापरवाही के चलते सोनिया की मौत हुई. इसलिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है. मामले में जांच की जा रही है.