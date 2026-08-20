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टोंक निवासी प्रसूता की कोटा में उपचार के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

मृतका के पति का आरोप है कि बूंदी जिला अस्पताल में डॉक्टर ने लापरवाही बरती थी.

Family members sitting outside the mortuary
मोर्चरी के बाहर बैठे परिजन (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 5:43 PM IST

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कोटा: कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में उपचार के दौरान टोंक जिले की निवासी एक प्रसूता की मौत हुई है. प्रसूता की डिलीवरी बूंदी जिला अस्पताल में दो दिन पहले हुई थी. महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए बूंदी के चिकित्सकों पर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद उसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया. घटनाक्रम के बाद बूंदी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और प्रसूता के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रही है. मृतका के शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को किया गया.

बूंदी कोतवाली थाने सब इंस्पेक्टर देशराज सिंह ने बताया कि टोंक जिले के देवली थाना इलाके के पनवाड़ गांव निवासी राजू सैनी की पत्नी सोनिया सैनी की डिलीवरी गत 18 अगस्त को बूंदी जिला अस्पताल में हुई थी. वहां पर उसकी तबीयत बिगड़ जाने पर डॉक्टर ने 19 अगस्त को कोटा रैफर कर दिया. कोटा में महिला की मौत हो गई थी. परिजनों का आरोप था कि चिकित्सकों की लापरवाही के चलते सोनिया की मौत हुई. इसलिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है. मामले में जांच की जा रही है.

पढ़ें: Kota JK Loan : एक और प्रसूता की मौत, Twins को दिया था जन्म, दूसरी महिला की तबीयत बिगड़ने का आरोप

मृतका के पति राजू सैनी का आरोप है कि बूंदी जिला अस्पताल में डॉक्टर ने लापरवाही बरती थी. इसी के चलते उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई. दोनों किडनी फेल हो गई थी, लगातार ब्लीडिंग भी हो रही थी. इसलिए कोटा मेडिकल कॉलेज में भी गंभीर स्थिति होने के चलते उसकी मौत हो गई. हम डॉक्टरों पर कार्रवाई चाहते हैं. बूंदी अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए. पुलिस सभी कार्रवाई की शिकायत भी दी है.

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FAMILY MEMBERS ALLEGED NEGLIGENCE
प्रसूता की उपचार के दौरान मौत
परिजनों ने लगाया चिकित्सकों पर आरोप
DEMAND OF ACTION AGAINST DOCTORS
PREGNANT LADY DIED DURING TREATMENT

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