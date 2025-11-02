ETV Bharat / state

JNU छात्र संघ चुनाव 2025: आज रात होगी प्रेसीडेंशियल डिबेट, ABVP और लेफ्ट में कड़ा मुकाबला

इस बार मुकाबला मुख्य रूप से वामपंथी (Left) संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के बीच माना जा रहा है.

JNU छात्र संघ चुनाव 2025
JNU छात्र संघ चुनाव 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 2, 2025 at 11:43 AM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 11:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्र संघ चुनाव 2025 को लेकर माहौल गरमाता जा रहा है. रविवार रात 9 बजे अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के बीच प्रेसीडेंशियल डिबेट आयोजित की जाएगी. इस डिबेट में सभी प्रमुख उम्मीदवार अपने-अपने मुद्दों और विचारों को छात्रों के सामने रखेंगे. इस बार मुकाबला मुख्य रूप से वामपंथी (Left) संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के बीच माना जा रहा है. चुनाव प्रचार 3 नवंबर को खत्म होने के कारण परिसर में माहौल जोरों पर है. 4 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे. छात्र समुदाय की निगाहें अब इस बहुप्रतीक्षित डिबेट पर टिकी हैं, जिससे चुनावी रुख का अंदाजा लगने की संभावना है.

राइट टू यूनियन बचाना हमारी पहली लड़ाई है
जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट यूनिटी (AISA, DSF और SFI गठबंधन) की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अदिति ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों के राइट टू यूनियन को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि देश की कई यूनिवर्सिटियों में यह अधिकार पहले ही खत्म किया जा चुका है और इसका असर छात्रों के बाकी अधिकारों पर भी पड़ता है. अदिति ने कहा कि यूनियन का काम लंबे समय तक असर छोड़ता है. उन्होंने डेप्रिवेशन पॉइंट्स सिस्टम का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे कमजोर वर्गों के छात्रों को शिक्षा में समान अवसर मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार छात्रों की स्वतंत्रता और राइट टू एसोसिएशन पर हमला कर रही है और जो लोग विरोध करते हैं, उन्हें सजा दी जाती है.

एबीवीपी और लेफ्ट में कड़ा मुकाबला (ETV Bharat)
अदिति ने कहा कि जेएनयू प्रशासन बिना छात्रों को बताए एमसीएम फीस रेशनलाइजेशन कमेटी बना रहा है, जिसका लेफ्ट यूनिटी विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि जेएनयू के छात्र आज भी प्रगतिशील सोच रखते हैं और नफरत की राजनीति को नकारेंगे. अदिति ने विश्वास जताया कि छात्र लेफ्ट यूनिटी को वोट देकर विश्वविद्यालय को लोकतांत्रिक और समानता आधारित बनाए रखेंगे.
एबीवीपी और लेफ्ट में कड़ा मुकाबला
एबीवीपी और लेफ्ट में कड़ा मुकाबला (ETV Bharat)
जेएनयू को छात्र-हितैषी और सुरक्षित कैंपस बनाना एबीवीपी का लक्ष्य
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विकास पटेल ने जेएनयू कैंपस की मौजूदा स्थिति पर लेफ्ट काउंसिल पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले बारह वर्षों से लगातार लेफ्ट के शासन में विश्वविद्यालय की सड़कों, पानी, हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप और स्टेडियम की हालत खराब हुई है. उन्होंने कहा कि 2016 में जब एबीवीपी ने जीत दर्ज की थी, तब बराक हॉस्टल, वाईफाई और सड़क निर्माण जैसे काम करवाए गए थे. इसके अलावा यू स्पेशल बस सेवा और रेलवे रिजर्वेशन काउंटर शुरू कराने की दिशा में भी कदम उठाए गए है. विकास पटेल ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलकर उन्होंने कैंपस में ओपन जिम, हेल्थ सेंटर और छात्राओं के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाने का आग्रह किया है. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी और डीटीसी की बसों को कैंपस के अंदर फ्री चलाने की मांग की गई है. उनका कहना है कि एबीवीपी का लक्ष्य जेएनयू को छात्र-हितैषी, पीडब्ल्यूडी-फ्रेंडली और सुरक्षित बनाना है, ताकि देशभर से आने वाले छात्र यहां खुद को सुरक्षित महसूस करें और बेहतर शैक्षणिक माहौल में पढ़ाई कर देश के विकास में योगदान दे सकें.
ये भी पढ़ें:
Last Updated : November 2, 2025 at 11:50 AM IST

TAGGED:

PRESIDENTIAL DEBATE
ABVP
LEFT
JNU ELECTION 2025
JNU STUDENT ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.