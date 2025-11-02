JNU छात्र संघ चुनाव 2025: आज रात होगी प्रेसीडेंशियल डिबेट, ABVP और लेफ्ट में कड़ा मुकाबला
इस बार मुकाबला मुख्य रूप से वामपंथी (Left) संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के बीच माना जा रहा है.
Published : November 2, 2025 at 11:43 AM IST|
Updated : November 2, 2025 at 11:50 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्र संघ चुनाव 2025 को लेकर माहौल गरमाता जा रहा है. रविवार रात 9 बजे अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के बीच प्रेसीडेंशियल डिबेट आयोजित की जाएगी. इस डिबेट में सभी प्रमुख उम्मीदवार अपने-अपने मुद्दों और विचारों को छात्रों के सामने रखेंगे. इस बार मुकाबला मुख्य रूप से वामपंथी (Left) संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के बीच माना जा रहा है. चुनाव प्रचार 3 नवंबर को खत्म होने के कारण परिसर में माहौल जोरों पर है. 4 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे. छात्र समुदाय की निगाहें अब इस बहुप्रतीक्षित डिबेट पर टिकी हैं, जिससे चुनावी रुख का अंदाजा लगने की संभावना है.
राइट टू यूनियन बचाना हमारी पहली लड़ाई है
जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट यूनिटी (AISA, DSF और SFI गठबंधन) की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अदिति ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों के राइट टू यूनियन को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि देश की कई यूनिवर्सिटियों में यह अधिकार पहले ही खत्म किया जा चुका है और इसका असर छात्रों के बाकी अधिकारों पर भी पड़ता है. अदिति ने कहा कि यूनियन का काम लंबे समय तक असर छोड़ता है. उन्होंने डेप्रिवेशन पॉइंट्स सिस्टम का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे कमजोर वर्गों के छात्रों को शिक्षा में समान अवसर मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार छात्रों की स्वतंत्रता और राइट टू एसोसिएशन पर हमला कर रही है और जो लोग विरोध करते हैं, उन्हें सजा दी जाती है.