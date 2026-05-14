मासूम बच्चे की आंख में फंसा टंग क्लीनर, डॉक्टरों की सूझबूझ से खतरा टला, बच गई रौशनी
धमतरी जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बच्चे की आंख की रौशनी बचाई है. पढ़िए पूरी खबर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 6:31 PM IST
धमतरी: जिले के नगरी थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना घट गई. यहां खेल खेल में एक मासूम बच्चे की आंख की पलक में टंग क्लीनर फंस गया. इस घटना के बाद बच्चे के माता पिता में अफरा तफरी मच गई. बच्चे को तत्काल धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने बच्चे की आंख को सुरक्षित बचा लिया है.
बच्चे की आंख में फंसा टंग क्लीनर
मिली जानकारी के मुताबिक कसपुर नगरी निवासी जगदीश नेताम का 2 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार गुरुवार 14 मई की सुबह घर में अपनी मां के साथ था. उसकी मां बच्चे को नहला रही थी. इसी दौरान बच्चा हाथ में टंग क्लीनर लेकर खेल रहा था. खेलते-खेलते अचानक टंग क्लीनर उसकी आंख की पलक में जा फंस गया. बच्चे के जोर-जोर से रोने पर परिजन घबरा गए. मां ने देखा कि जीभी बच्चे की पलक में फंसी हुई है, जिसके बाद घर में हड़कंप मच गया.
डॉक्टरों ने निकाला टंग क्लीनर
घटना के तुरंत बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी. एम्बुलेंस की मदद से बच्चे को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में मौजूद नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ जेएस खालसा ने बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए बिना देर किए उपचार शुरू किया. डॉक्टरों की टीम ने बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ कुछ ही मिनटों में बच्चे की पलक में फंसे टंग क्लीनर को बाहर निकाल दिया.
खेलते समय गलती से टंग क्लीनर आंख की ओर ले गया होगा, जिससे वह पलक में फंस गया. समय रहते अस्पताल पहुंचाने के कारण आंख को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा. सफल ऑपरेशन के बाद बच्चे की आंख पूरी तरह सुरक्षित है. डॉक्टरों ने आवश्यक दवाइयां दे दी हैं और करीब 10 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ होने की संभावना जताई है- जेएस खालसा, डॉक्टर, जिला अस्पताल, धमतरी
डॉक्टरों की अभिभावक से अपील
इस घटना के बाद डॉक्टरों ने अभिभावकों से अपील की है कि वह बच्चों को नुकीली और धारदार चीजों से दूर रखें. खेलते समय उन पर विशेष नजर रखें. जिससे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके