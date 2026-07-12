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मेरठ: रेलवे अंडरपास के 10 फीट गहरे पानी में डूबने से तांगा चालक और घोड़े की मौत

दारोगा ने दोनों को निकाला, हादसे को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश.

10 फीट गहरे पानी में डूबने से टांगा ड्राइवर और घोड़े की मौत
10 फीट गहरे पानी में डूबने से टांगा ड्राइवर और घोड़े की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 11:40 AM IST

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मेरठ: जिले में भारी बारिश से रेलवे अंडरपास में हुए भयंकर जलभराव के कारण शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. पानी से लबालब अंडरपास को पार करने की कोशिश में एक तांगा चालक और उसका घोड़ा गहरे पानी में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई. ​

लोहियानगर थाना प्रभारी सुमित तोमर के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. इस दौरान अंडरपास की हालात देखकर मौके पर मौजूद सब-इंस्पेक्टर (दरोगा) अरुण तिवारी ने बिना किसी रेस्क्यू टीम या गोताखोरों का इंतजार किए तुरंत एक्शन लिया.

​दरोगा अरुण तिवारी ने पुलिस की वर्दी उतारी और गहरे, गंदे पानी में शव ढूंढने के लिए छलांग लगा दी. दरोगा ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को ढूंढ निकाला और रस्सी के सहारे शव को पानी से बाहर निकाला. इसके बाद क्रेन और रस्सियों की मदद से मृत घोड़े और तांगे को भी बाहर खिंचवाया.

हादसे के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में रेलवे और जिला प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि मेरठ के अधिकांश रेलवे अंडरपास पहली ही बारिश में मौत का कुआं बन जाते हैं. करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी जल निकासी (पंपिंग सिस्टम) सुचारू रूप से काम नहीं करती. यदि प्रशासन ने समय रहते अंडरपास का रास्ता बंद किया होता या वहां चेतावनी बोर्ड लगाया होता, तो आज एक गरीब तांगा चालक और बेजुबान जानवर की जान नहीं जाती.

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