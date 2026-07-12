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मेरठ: रेलवे अंडरपास के 10 फीट गहरे पानी में डूबने से तांगा चालक और घोड़े की मौत

मेरठ: जिले में भारी बारिश से रेलवे अंडरपास में हुए भयंकर जलभराव के कारण शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. पानी से लबालब अंडरपास को पार करने की कोशिश में एक तांगा चालक और उसका घोड़ा गहरे पानी में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई. ​



लोहियानगर थाना प्रभारी सुमित तोमर के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. इस दौरान अंडरपास की हालात देखकर मौके पर मौजूद सब-इंस्पेक्टर (दरोगा) अरुण तिवारी ने बिना किसी रेस्क्यू टीम या गोताखोरों का इंतजार किए तुरंत एक्शन लिया.

​दरोगा अरुण तिवारी ने पुलिस की वर्दी उतारी और गहरे, गंदे पानी में शव ढूंढने के लिए छलांग लगा दी. दरोगा ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को ढूंढ निकाला और रस्सी के सहारे शव को पानी से बाहर निकाला. इसके बाद क्रेन और रस्सियों की मदद से मृत घोड़े और तांगे को भी बाहर खिंचवाया.

