झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों ने धर्मशाला स्टेडियम में देखा मैच, सीएम सुक्खू ने निभाया वादा

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों ने धर्मशाला स्टेडियम में देखा मैच, सीएम सुक्खू ने निभाया वादा
टोंग लेन के बच्चों ने धर्मशाला में क्रिकेट मैच देखा और सीएम का आभार जताया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 9:05 AM IST|
Updated : December 15, 2025 at 10:26 AM IST
धर्मशाला: कांगड़ा जिले में धर्मशाला के सराह क्षेत्र स्थित टोंग लेन स्कूल के 160 बच्चों को रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका T20 मैच देखने का मौका मिला. ये सभी बच्चे झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं. इन बच्चों को ये अवसर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया. मुख्यमंत्री ने हाल ही में धर्मशाला दौरे के दौरान इन बच्चों से IND vs SA इंटरनेशनल क्रिकेट मैच दिखाने को लेकर वादा किया था. सीएम ने अपने वादे के अनुरूप इन बच्चों को ये अवसर दिया है.
टोंग लेन स्कूल के बच्चों ने देखा मैच
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस भावनात्मक प्रयास ने इस बच्चों के चेहरों पर बड़ी मुस्कान ला दी. सीमित संसाधनों में जीवन यापन करने वाले इन बच्चों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में बैठकर कर T20 मैच देखना किसी सपने के साकार होने जैसा था. मैच के दौरान बच्चों में उत्साह, उमंग और खुशी साफ झलक रही थी.
बच्चों ने सीएम का जताया आभार
टोंग लेन स्कूल के बच्चों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पहली बार उन लोगों ने इस तरह का बड़ा आयोजन इतने नजदीक से देखा है. जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे. इस दौरान स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस तरह की पहल समाज के वंचित वर्ग के बच्चों में आत्मविश्वास जगाने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करती है. उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब टोंग लेन स्कूल के बच्चों ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैच देखा.
सीएम ने बच्चों से किया था वादा
गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के तपोवन में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान सुबह की सैर के समय टोंग लेन संस्था के हॉस्टल का दौरा किया था. इस दौरान सीएम ने वहां बच्चों से बातचीत की और उन्हें धर्मशाला स्टेडियम में क्रिकेट मैच दिखाने का वादा किया. अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये वादा पूरा किया गया है.
प्रवासी मजदूरों के बच्चे करते हैं पढ़ाई
बता दें कि धर्मशाला और आसपास की झुग्गियों में बाहरी राज्यों से आए मजदूर रहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं. इन प्रवासी मजदूरों के बच्चों को विभिन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में ये बच्चे टोंग लेन स्कूल में पढ़ाई कर अपना भविष्य संवार रहे हैं. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस पहल ने इस बच्चों के सपनों को पंख लगा दिए हैं.