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अवैध अतिक्रमण के खिलाफ संभल में चला बुलडोज़र, सरकारी भूमि पर बनी मज़ार सहित अतिक्रमण हटाया गया

सरकारी झील की भूमि पर कब्जा करके किया गया था अवैध निर्माण.

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अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 8:43 PM IST

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Updated : May 23, 2026 at 9:01 PM IST

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संभल: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां गाटा संख्या 2212 के अंतर्गत कुल 11.495 हेक्टेयर भूमि में से 23 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य किया गया था. इसमें एक मज़ार भी बना ली गई थी.

शनिवार को तहसीलदार न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश पारित किए जाने के बाद प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंच कर बुलडोज़र से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया और सरकारी भूमि को खाली करा लिया है.

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोज़र (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, मामला संभल के सिरसी वन क्षेत्र में सरकारी झील की भूमि (गाटा संख्या 2212) का है, जहां पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन आसपास के लोगों ने दोबारा अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया था. यहां तक की एक मज़ार भी बना दी गई थी. जिस पर तहसीलदार न्यायालय से बेदखली के आदेश के बाद शनिवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन के बुलडोज़र ने ध्वस्त कर दिया.

यह कार्रवाई तहसीलदार संभल धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में लेखपालों की टीम की मदद से की गई है. प्रशासन की ओर से बताया गया कि तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 के तहत कार्रवाई चल रही थी. लेखपाल द्वारा दोबारा मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई. इसके बाद न्यायालय ने बेदखली के आदेश पारित कर दिए.

इस संबंध में तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सिरसी स्थित झील की पर्याप्त देखरेख नहीं होने के कारण आसपास के लोगों ने कृषि कार्य के लिए कब्जा कर लिया था. पिछले वर्ष भी कब्जा हटाया गया था. इस वर्ष फिर से कार्रवाई की गई है.

उन्होंने बताया कि मज़ार से संबंधित मामले में भी धारा 67 की कार्रवाई न्यायालय में विचाराधीन थी, लेकिन देखरेख करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद मामला आगे नहीं बढ़ पाया. बाद में किसी व्यक्ति द्वारा दावा या आपत्ति प्रस्तुत न किए जाने पर बेदखली के आदेश जारी किए गए. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण और सुंदर स्थान है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है.

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Last Updated : May 23, 2026 at 9:01 PM IST

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