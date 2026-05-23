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अवैध अतिक्रमण के खिलाफ संभल में चला बुलडोज़र, सरकारी भूमि पर बनी मज़ार सहित अतिक्रमण हटाया गया

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर ( Photo Credit; ETV Bharat )