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सोलन सब्जी मंडी में पहुंचने लगा 'लाल सोना' टमाटर, किसानों को मिल रहे बेहतर दाम, इसलिए खुदरा बाजार में बढ़ रहीं कीमतें

सोलन सब्जी मंडी से इन दिनों पंजाब और हरियाणा की मंडियों के लिए टमाटर की सप्लाई की जा रही है.

Tomato prices in Solan vegetable market
सोलन सब्जी मंडी में टमाटर के दाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:35 AM IST

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सोलन: देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी, पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और मंडियों में आवक कम होने से सब्जी मंडियों में टमाटर के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं. हिमाचल प्रदेश के सोलन सब्जी मंडी में टमाटर का व्यापार शुरू हो चुका है. शुरुआती दिनों में ही किसानों को टमाटर के बेहतर दाम मिलने लगे हैं. सोमवार (9 जून) को सोलन सब्जी मंडी में सोलन के गंबरपुल, बसाल, अश्वनी खड्ड के नदी वालों क्षेत्र से किसान टमाटर की खेप लेकर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचे थे.

टमाटर की कीमतें हुईं दोगुनी

खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतें कई जगहों पर लगभग दोगुनी हो चुकी हैं. सोलन सब्जी मंडी में किसानों को ग्रेडिंग के हिसाब से ₹700 प्रति क्रेट से लेकर ₹1000 प्रति क्रेट तक टमाटर के दाम मिले हैं. किसानों ने बताया कि टमाटर की क्वालिटी बढ़िया होने की वजह से टमाटर के उन्हें बढ़िया दाम मिले हैं. उन्होंने कहा कि तापमान में अधिक वृद्धि होने के कारण टमाटर की फसल जल्दी तैयार हो गई है लेकिन उन्होंने दाम बढ़िया मिल रहे हैं.

Tomato prices in Solan vegetable market
ग्रेडिंग के हिसाब से टमाटर के दाम (ETV Bharat)

ग्रेडिंग के हिसाब से टमाटर के मिल रहे दाम

सोलन सब्जी मंडी में टमाटर का व्यापार कर रहे आढ़ती नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि, "टमाटर का सीजन सोलन सब्जी मंडी में शुरू हो चुका है. हालांकि अभी कम मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में टमाटर आ रहा है लेकिन जो टमाटर इन दिनों मंडी में पहुंच रहा है. उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और किसानों को उसके ग्रेडिंग के हिसाब से अच्छे दाम भी मिल रहे हैं. सोलन सब्जी मंडी से इन दिनों पंजाब और हरियाणा की मंडियों के लिए ही टमाटर की सप्लाई की जा रही है, लेकिन जब टमाटर का सीजन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तब यहां से नासिक महाराष्ट्र जैसी बड़ी मंडियों के लिए टमाटर की सप्लाई की जाएगी."

सोलन सब्जी मंडी में रोजाना पहुंच रहे 200 क्रेट

बता दें कि, पिछले कुछ दिनों में स्थानीय टमाटर की आवक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मंडी में अब रोजाना लगभग 200 क्रेट तक टमाटर पहुंचने लगा है. हालांकि, दामों में आई इस तेजी की मुख्य वजह बाहरी राज्यों से होने वाली सप्लाई में कमी आना माना जा रहा है. बाहरी राज्यों से सोलन सब्जी मंडी में टमाटर की आवक काफी कम हो गई है, जिसके चलते स्थानीय टमाटर की मांग और कीमत दोनों में भारी इजाफा हुआ है.

Tomato prices in Solan vegetable market
सोलन सब्जी मंडी में पहुंचने लगा टमाटर (ETV Bharat)

अभी इन क्षेत्रों से मंडी में पहुंच रहा टमाटर

आढ़ती हेमंत साहनी ने बताया कि, "सोलन जिले में अभी टमाटर का सीजन पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है. फिलहाल मंडी में केवल जिले के सिंचाई वाले क्षेत्रों से ही टमाटर पहुंच रहा है. इनमें गंबरपुल, कंडाघाट, साधुपुल, अश्वनी खड्ड, मनलोग समेत अन्य नदीपार वाले क्षेत्र शामिल है. आने वाले दिनों में जब अन्य क्षेत्रों से भी टमाटर की आवक बढ़ेगी, तब बाजार के रुख में बदलाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल, सीजन की शुरुआत में ही मिले इन बेहतर दामों से किसानों को आने वाले दिनों में अच्छे मुनाफे की उम्मीद जगी है."

टमाटर के दाम बढ़ने के कारण

आढ़तियों के अनुसार, सब्जियों और टमाटर की कीमतों में अचानक उछाल आने का मुख्य कारण यह है कि उत्पादन वाले राज्यों से सब्जी मंडियों तक सप्लाई बाधित हो रही है. इसके अलावा भीषण गर्मी और पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. जिसके चलते टमाटर समेत कई सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है.

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