बिगड़ा रसोई का बजट, राजस्थान में टमाटर के भाव आसमान पर, इस वजह से आया उछाल

टमामटर के आसमान छूते दामों ने न सिर्फ आम आदमी बल्कि दुकानदारों की मुश्किल बढ़ा दी है.

टमाटर के दामों आया उछाल
टमाटर के दामों आया उछाल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 9:34 AM IST

Updated : November 27, 2025 at 10:03 AM IST

जयपुर : देशभर में एक बार फिर टमाटर ने लोगों का चेहरा लाल कर दिया है. शादियों के सीजन में सलाद से लेकर तड़के तक का जायका टमाटर की कीमतों ने बिगाड़ दिया है. राजस्थान की सब्जी मंडी में लाल रहने वाले टमाटर के भाव अब ग्राहकों के आंख दिखा रहे हैं. यही कारण है कि अब सब्जी लेने के लिए आने वाले ग्राहक भाव पूछने के बाद मन मारकर आगे बढ़ जाते हैं. सब्जी विक्रेता और काश्तकार अशोक के मुताबिक इस समय बाजार में आ रही फसल के फूल लगते ही मौसम का मिजाज बिगड़ गया था. लिहाजा नए टमाटर की उपज काफी कम है और हालात को देखते हुए लग रहा है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक फिलहाल टमाटर की कीमतों में कोई राहत के आसार नहीं हैं.

उन्होंने बताया कि अभी जहां इसकी कीमत थोक में 60 से 70 और रिटेल में 80 से 100 रूपए तक है, कुछ सालों पहले ऐसे ही हालात में टमाटर थोक में 350 रुपए प्रति किलो तक बिका था. प्रदेश में आने वाले टमाटर की सप्लाई फिलहाल गुजरात , मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से हो रही है. जयपुर की लाल कोठी सब्जी मंडी में आए खरीदार मोहनलाल ने बताया कि पहले वे दो किलो टमाटर खरीदते थे , जिसकी बजाय अब वे आधा किलो से ही काम चला रहे हैं. एक और खरीदार ने बताया कि महंगे भावों के कारण वे भी फिलहाल टमाटर से मुंह मोड़ रहे हैं.

टमाटर के दाम में अचानक उछाल से आम आदमी परेशान (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: कड़ी मेहनत से सब्जी उगा रहे कश्मीर के किसान, पर जलवायु परिवर्तन के अलावा क्या है बड़ी चुनौती

दाम महंगे , खरीद हुई कम : टमाटर की डिमांड अब सब्जी मंडी में कम हो गई है. हालत यह है कि सलाद की प्लेट से आयरन और विटामिन की यह डोज गायब हो गई है. जो लोग आम तौर पर सब्जी के साथ दो किलो टमाटर लेते थे. वह मंडी आने पर ढाई सौ ग्राम से आधा किलो तक की ही खरीद कर रहे हैं. जयपुर की मंडी में सब्जी विक्रेता भूरी देवी ने बताया कि इस साल फसल खराब होने के कारण टमाटर के भाव ज्यादा हैं और यह शादियों के सीजन के कारण और महंगा बिक रहा है. लाल कोठी सब्जी मंडी के एक और सब्जी कारोबारी इस्लाम भाई ने बताया कि इस मौसम में आम तौर पर टमाटर की डिमांड से ज्यादा सप्लाई हुआ करती थी , लेकिन अक्टूबर में हुई बारिश ने खेतों में खड़ी फसल का खराबा कर दिया , जिसके कारण अब सप्लाई की शॉर्टेज हो गई है और 20 से 30 फीसदी ही सप्लाई रह गई है. यही कारण है कि वह खुद भी अब सब्जी बेचने के बावजूद इसे घर ले जाने से परहेज कर रहे हैं.

टमाटर की कीमतों में जबरदस्त उछाल
टमाटर की कीमतों में जबरदस्त उछाल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अन्य सब्जियों के दाम भी लगे चढ़ने : सब्जी कारोबारी त्रिलोक मीणा ने बताया कि फिलहाल सब्जियों की कीमतें ऊंची ही हैं, एक तो मौसम की मार और ऊपर से शादियों के सीजन के कारण इनकी डिमांड भी ज्यादा हो रही है. यहां तक सीजन की सब्जियों में हरा साग भी फिलहाल हर साल के मुकाबले में महंगा बिक रहा है. उन्होंने बताया कि इस वक्त तक हरी सब्जियां आम तौर पर ग्राहकों की पसंद बन जाया करती थी , लेकिन कीमत हर बार से ज्यादा होने के कारण फिलहाल ग्राहकों का रुझान इतना अधिक नहीं है. इसके अलावा प्याज और आलू ही फिलहाल ऐसी सब्जियों में शामिल हैं, जो अपने दाम के कारण ग्राहकों की पंसद बनी हुई है.

इसे भी पढ़ें: हरी सब्जियों के दाम आसमान पर, धनिया-मिर्च 200 रुपए किलो के पार

टमाटर के दाम हुए बेकाबू
टमाटर के दाम हुए बेकाबू (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

फिर से बारिश से खराबे का अंदेशा : प्रदेश में मौसम विभाग ने 27 से 28 नवंबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बारिश की संभावना जताई है. इन दो दिनों में उदयपुर , जोधपुर , अजमेर और जयपुर संभाग में बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है. इन हालात में खेतों में खड़ी टमाटर की फसल पर आ रहे फूल एक बार फिर मौसम की चपेट में आ सकते हैं. लिहाजा दो हफ्ते बाद नई फसल के साथ टमाटर की कीमतों में राहत का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए इंतजार लंबा भी हो सकता है.

टमाटर ने बिगाड़ा किचन का स्वाद
टमाटर ने बिगाड़ा किचन का स्वाद (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

जयपुर में सब्जियों की कीमत :-

  • टमाटर - 80-100 प्रति किलो
  • बालोल की फली - 120 प्रति किलो
  • टीन्डा - 100 प्रति किलो
  • मटर - 80 -100 प्रति किलो
  • मेथी - 60 प्रति किलो
  • धनिया - 60 प्रति किलो
  • बथुआ - 50 प्रति किलो
  • बैंगन - 50 प्रति किलो
  • फूल गोभी - 60 प्रति किलो
  • पत्ता गोभी - 50 प्रति किलो
  • गीली हल्दी - 60 प्रति किलो
  • आलू - 20-30 प्रति किलो
  • प्याज -15- 20 प्रति किलो
