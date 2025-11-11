लातेहार में इस किसान की बदली किस्मत, टपक सिंचाई योजना से मालामाल हुआ टमाटर किसान
लातेहार में टपक सिंचाई योजना से टमाटर की खेती करने वाले किसान विष्णुदेव उरांव अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं.
Published : November 11, 2025 at 6:55 PM IST
लातेहार: लातेहार: कृषि कार्य आजीविका का एक बेहतर साधन है. यह बात सिर्फ कहने भर की नहीं होती, बल्कि इसमें पूरी सच्चाई भी है. लातेहार के किस विष्णुदेव उरांव ने इस बात को पूरी तरह साबित भी कर दिया है. विष्णु देव उरांव पहले मजदूरी के लिए पलायन कर जाते थे, परंतु जब से उन्होंने खुद को आधुनिक कृषि से जोड़ा तब से उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगे हैं. अपने थोड़े से जमीन में टमाटर की खेती से शुरुआत कर उन्होंने लाखों रुपए की कमाई की. अब वह गांव के दूसरे लोगों से भी बटाई पर जमीन लेकर खेती आरंभ कर दिए हैं.
दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के भूसुर गांव निवासी विष्णुदेव उरांव की कहानी भी किसी फिल्मी स्टोरी से काम नहीं है. विष्णुदेव उरांव अन्य ग्रामीणों की तरह ही रोजगार की तलाश में प्रत्येक वर्ष बाहरी राज्य में पलायन कर जाते थे. अब पलायन के दौरान मजदूरों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है. विष्णुदेव अपने जीवन में बदलाव करना चाहते थे. इसीलिए उन्होंने खुद को कृषि से जोड़ा. इनकी जमीन काफी कम है, इसलिए थोड़ी सी जमीन में ही खेती की शुरुआत की.
सोशल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग तरह की खेती की जानकारी हासिल कर उसे धरातल पर भी उतारने का प्रयास किया. इनके इस लगन और प्रयास को देखते हुए लातेहार जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने इन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जोड़कर बेहतर खेती करने की तकनीक से रूबरू कराया. भूमि संरक्षण विभाग के तकनीकी अधिकारी श्रीवास्तव जी ने इन्हें ड्राफ्टिंग विधि से टमाटर की खेती की जानकारी दी.
इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से विष्णुदेव उरांव को टपक सिंचाई योजना का भी लाभ दिया गया. थोड़े से जमीन में इन्होंने टमाटर की खेती की और इस वर्ष अब तक 20000 रू से अधिक रुपए की आमदनी कर ली है ,जबकि अभी भी खेतों में 50000 रू से अधिक के टमाटर लगे हुए हैं.
गत वर्ष भी कमाई थी लाखों रुपए
किसान विष्णुदेव उरांव ने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी विधि से उन्होंने टमाटर की खेती की थी तो एक लाख रुपए से अधिक की आमदनी हुई थी. उन्होंने बताया कि पहले वह काम की तलाश में पलायन कर जाते थे. परंतु अब गांव में ही खेती कर पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गए हैं. उन्होंने कहा कि गांव के लोग जिनके पास अपनी जमीन हो वह बाहर जाकर मजदूरी करने के बदले अपने जमीन में ही उन्नत तरीके से खेती करें तो काफी अच्छी आमदनी हो सकेगी. उन्होंने बताया कि इस वर्ष गांव के कुछ ग्रामीणों से भी बंटाई पर जमीन ली है और उसमें भी विभिन्न प्रकार के सब्जियों की खेती आरंभ की है . संभावना है कि इस बार उन्हें काफी अच्छी आमदनी होगी.
इधर विष्णुदेव उरांव के इस कार्य से गांव के अन्य लोग भी सीख ले रहे हैं. केंदवाही गांव के रहने वाले युवा किसान बिंदेश उरांव ने कहा कि उन्हें विष्णु देव उरांव के द्वारा टमाटर की खेती नई विधि से करने की जानकारी प्राप्त होगी तो वह भी इसे सीखने के लिए आए थे. यहां आकर जब खेती का नजारा देखा तो उन्हें काफी अच्छा लगा.
आमदनी में चार गुनी से भी अधिक वृद्धि
इधर इस संबंध में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने बताया कि सरकार के द्वारा किसानों को उन्नत खेती से जोड़ने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है. किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसान आधुनिक विधि से खेती करें तो उन्हें काफी अच्छी आमदनी हो सकेगी. उन्होंने बताया कि भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा इस वर्ष किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.
