LSG के नए ग्लोबल डायरेक्टर बने टॉम मूडी, कभी श्रीलंका को विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया था

लखनऊ : पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टॉम मूडी को RPSG ग्रुप ने अपना पहला ग्लोबल क्रिकेट डायरेक्टर नियुक्त किया है. 60 वर्षीय मूडी ने 2007 में श्रीलंका को विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया था. RPSG ग्रुप IPL में लखनऊ सुपरजाइंट्स (LSG), दक्षिण अफ्रीका की SA 20 लीग में डरबन सुपरजाइंट्स और इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग में मैनचेस्टर सुपरजाइंट्स का संचालन करता है.

नियुक्ति की पुष्टि समूह के अध्यक्ष और LSG मालिक संजीव गोयनका के साथ वर्चुअल बैठक के बाद हुई. गोयनका ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो भारत और दुनिया में अनुभव रखता हो, खिलाड़ियों को समझता हो और सम्मानित हो. मूडी इसके लिए परफेक्ट हैं. मूडी की जिम्मेदारियां बड़ी हैं. वे बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे और क्रिकेट रणनीति का विकास करेंगे.

खिलाड़ियों की नीलामी, रखरखाव और वैश्विक प्रतिभा खोज उनकी देखरेख में होगी. सभी फ्रेंचाइजी में एक ही क्रिकेट दर्शन बनाने पर जोर देंगे. वे क्रिकेट संचालन की पूरी संरचना और स्थिरता संभालेंगे. RPSG के प्रवक्ता के मुताबिक, कई अनुभवी नामों पर विचार हुआ, लेकिन मूडी का IPL, बिग बैश, हंड्रेड और अमेरिकी लीग का अनुभव उन्हें आगे ले गया.