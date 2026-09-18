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मसूरी में 29 नवंबर को 2000 मीटर की ऊंचाई पर अल्ट्रा मैराथन, टॉम अल्टर के सपने से रनिंग डेस्टिनेशन बनने की कहानी

अल्ट्रा मैराथन के दूसरे एडिशन में 50 किमी अल्ट्रा से 1 किमी रन तक पांच श्रेणियां, 300 से ज्यादा धावकों का रजिस्ट्रेशन, रिपोर्ट- सुनील सोनकर.

MUSSOORIE ULTRA MARATHON
29 नवंबर को होगी मसूरी अल्ट्रा मैराथन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 18, 2026 at 4:56 PM IST

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मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी अब सिर्फ घूमने-फिरने और ठंडी आबोहवा के लिए ही नहीं, बल्कि रनिंग, फिटनेस और एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी अपनी नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रही है. इसी कड़ी में 29 नवंबर को मसूरी अल्ट्रा मैराथन का दूसरा एडिशन आयोजित किया जाएगा. खास बात यह है कि यह आयोजन महज एक दौड़ नहीं, बल्कि प्रसिद्ध अभिनेता एवं पद्मश्री टॉम ऑल्टर के उस सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश है, जिसे उन्होंने मसूरी में रहते हुए देखा था.

मसूरी में 29 नवंबर को अल्ट्रा मैराथन: आयोजन को लेकर नगर पालिका सभागार में अल्ट्रा मैराथन की आधिकारिक शर्ट लॉन्च की गई. नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और मसूरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं आयोजन समिति के आयोजक संदीप साहनी ने शर्ट लॉन्च कर आयोजन की तैयारियों का औपचारिक आगाज किया.

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मसूरी शहर. (ETV Bharat)

मसूरी की सड़कों पर सिर्फ दौड़ नहीं, बदलेगा पर्यटन का अंदाज: मसूरी में आयोजित होने वाली यह मैराथन पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आमतौर पर पर्यटक मसूरी में मालरोड, कैमल बैक रोड, कंपनी गार्डन और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सीमित रहते हैं. लेकिन अल्ट्रा मैराथन जैसे आयोजन प्रतिभागियों को मसूरी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों को दौड़ते हुए करीब से देखने और एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं.

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मसूरी मॉल रोड. (ETV Bharat)

आयोजकों का मानना है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले धावक केवल रेस के दिन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनके साथ परिवार और मित्र भी मसूरी पहुंच सकते हैं. इससे होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, स्थानीय बाजार और अन्य पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिलने की संभावना है.

टॉम ऑल्टर का सपना बना आयोजन की प्रेरणा: आयोजक संदीप साहनी ने बताया कि-

पद्मश्री टॉम ऑल्टर चाहते थे कि मसूरी में ऐसी अल्ट्रा मैराथन आयोजित हो, जो शहर की पहचान को खेल और फिटनेस से जोड़े. उनका यह सपना उनके जीवनकाल में पूरा नहीं हो सका. इसके बाद मसूरी के कई लोगों ने उनके सपने को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और वर्ष 2025 में पहली बार मसूरी अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया.
- संदीप साहनी, आयोजक, अल्ट्रा मैराथन -

साहनी ने बताया कि पहले आयोजन में देश ही नहीं, विदेशी धावकों ने भी हिस्सा लिया था. इसके बाद अब दूसरे एडिशन को और व्यापक बनाने की तैयारी है.

50 किलोमीटर से एक किलोमीटर तक हर उम्र और क्षमता के लिए मौका: इस बार मैराथन को अलग-अलग क्षमता वाले धावकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. प्रतियोगिता में 50 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन, 42.4 किलोमीटर फुल मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की श्रेणियां होंगी. इसका मतलब यह है कि जहां अनुभवी और प्रोफेशनल धावकों को 50 किलोमीटर की चुनौती मिलेगी, वहीं सामान्य फिटनेस प्रेमी और पहली बार दौड़ में शामिल होने वाले प्रतिभागी छोटी दूरी की श्रेणी चुन सकेंगे.

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शहर की संकरी खूबसूरत सड़कें. (ETV Bharat)

300 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, अब स्थानीय लोगों की बारी: संदीप साहनी के अनुसार अभी तक मसूरी के बाहर से 300 से अधिक धावक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. अब स्थानीय लोगों के लिए भी पंजीकरण खोला जा रहा है. आयोजकों को उम्मीद है कि इस बार प्रतिभागियों की संख्या 600 से 700 तक पहुंच सकती है. यानी 29 नवंबर को मसूरी की सड़कों पर केवल देश के अलग-अलग हिस्सों से आए धावक ही नहीं दौड़ेंगे, बल्कि स्थानीय लोग भी फिटनेस और खेल के इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे.

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रोप-वे. (ETV Bharat)

पालिका अध्यक्ष खुद भी बनी थीं पिछले आयोजन का हिस्सा: नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि-

पिछले साल का आयोजन मसूरी के लिए आकर्षण का केंद्र बना था. अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों ने इसमें उत्साह के साथ प्रतिभाग किया और उन्होंने स्वयं भी पांच किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया था.
- मीरा सकलानी, नगर पालिका अध्यक्ष, मसूरी -

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ मसूरी और आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन के नए नजरिए से देखने का अवसर देते हैं. उन्होंने आयोजन के लिए नगर पालिका की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया.

फिट इंडिया से हाई एल्टीट्यूड रनिंग तक: मसूरी की भौगोलिक स्थिति इस मैराथन को मैदानी क्षेत्रों में होने वाली सामान्य दौड़ से अलग बनाती है. पहाड़ी वातावरण और ऊंचाई पर दौड़ना धावकों के लिए एक अलग अनुभव होता है. आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन फिट इंडिया, वॉकिंग हिल्स और हाई एल्टीट्यूड रनिंग की अवधारणा को भी बढ़ावा देगा. यही वजह है कि इस मैराथन को सिर्फ प्रतियोगिता के तौर पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, फिटनेस, साहस और पर्यटन को जोड़ने वाले आयोजन के रूप में देखा जा रहा है.

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मसूरी की मनमोहक पहाड़ियां. (ETV Bharat)

सरकार और पर्यटन विभाग का भी सहयोग: साहनी ने बताया कि आयोजन को मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ ही उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग का सहयोग मिल रहा है. पिक मी सपोर्ट की ओर से भी सहयोग दिया जा रहा है. आयोजकों की कोशिश है कि आने वाले वर्षों में मसूरी अल्ट्रा मैराथन को ऐसा मंच बनाया जाए, जिसमें देश-विदेश के धावक नियमित रूप से हिस्सा लेने के लिए मसूरी पहुंचें.

मसूरी के लिए क्यों खास है यह मैराथन? मसूरी पहले से ही देश के प्रमुख हिल स्टेशनों में शामिल है, लेकिन पर्यटन के बदलते दौर में केवल प्राकृतिक सुंदरता और मौसम के सहारे पर्यटकों को आकर्षित करना पर्याप्त नहीं है. स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म जैसे नए विकल्प पर्यटन सीजन को विस्तार देने में मदद कर सकते हैं. अल्ट्रा मैराथन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यदि यह आयोजन लगातार बड़े स्तर पर होता है, तो आने वाले समय में मसूरी की पहचान 'क्वीन ऑफ हिल्स' के साथ-साथ 'रनिंग और हाई एल्टीट्यूड मैराथन डेस्टिनेशन' के रूप में भी बन सकती है.

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मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी. (ETV Bharat)

पिछले साल क्या हुआ था? साल 2025 में 24 नवंबर को मसूरी अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हुआ था. तब 411 धावकों ने मसूरी की हाई एल्टीट्यूड वाली सड़क पर दौड़ने का अनोखा अनुभव हासिल किया था. पुरुष वर्ग की 50 किलोमीटर की दौड़ में सेना के त्वेसांग विजेता रहे थे. 50 किलोमीटर महिला वर्ग में कल्पना ने पहला स्थान प्राप्त किया था. 42.4 किलोमीटर फुल मैराथन पुरुष वर्ग में योगेश ने जीत हासिल की थी. 21.1 किलोमीटर पुरुष वर्ग में अमरदीप प्रथम स्थान पर रहे थे.

पिछले साल 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान अदित्य ने प्राप्त किया था. 10 किलोमीटर महिला वर्ग की दौड़ स्वाति ने जीती थी. 5 किलोमीटर पुरुष वर्ग में राकेश रावत विजेता रहे थे. 5 किलोमीटर महिला वर्ग की दौड़ बबीता रौतेला ने जीती थी.

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मसूरी लाइब्रेरी. (ETV Bharat)

हाई एल्टीट्यूड वाला मसूरी चेन्नई और कोलकाता जैसे समुद्र तटीय महानगरों से अलग: आइए अब आपको बताते हैं मसूरी बड़े महानगरों से अल्ट्रा मैराथन के लिए क्यों है अलग. चेन्नई की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 6 से 7 मीटर या 20 से 25 फीट है. कोलकाता की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 9 मीटर या करीब 30 फीट है. मसूरी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई करीब 2,005 मीटर या 6,578 फीट है. ऐसे में चेन्नई, कोलकाता के मुकाबले हाई एल्टीट्यूड वाले मसूरी में मैराथन दौड़ना अलग ही अनुभव है.

हाई एल्टीट्यूड से क्या फर्क पड़ता है? मैदानी इलाकों जैसे समुद्र किनारे बसे चेन्नई और कोलकाता और हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों जैसे मसूरी में दौड़ने के बीच सबसे बड़ा फर्क हवा का दबाव यानी Air Pressure और ऑक्सीजन की उपलब्धता है. जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो हवा पतली हो जाती है, जिससे शरीर को काम करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है. आसान भाषा में कहें तो मैदानी इलाकों में ऑक्सीजन लेवल भरपूर और सामान्य होता है. हाई एल्टीट्यूड में हवा पतली होने से ऑक्सीजन के अणु दूर-दूर होते हैं, जिससे हर सांस में कम ऑक्सीजन मिलती है.

ये भी पढ़ें: टॉम अल्टर मेमोरियल मसूरी अल्ट्रा मैराथन में सेना के त्वेसांग ने मारी 50 किमी में बाजी, महिलाओं में कल्पना बनीं विजेता

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