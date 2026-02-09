ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसा: बरेली में टोल कर्मी की मौत, फर्रुखाबाद में हाईस्कूल छात्र की गयी जान

बरेली में कंटेनर ने टोल कर्मचारी को कुचल दिया. वहीं फर्रुखाबाद में डंपर की टक्कर से हाईस्कूल के छात्र की मौत हो गयी

बरेली और फर्रुखाबाद में सड़क दुर्घटना.
बरेली/ फर्रुखाबाद: बरेली और फर्रुखाबाद में सड़क दुर्घटनाएं हो गयीं. इसमें एक टोल कर्मचारी और हाईस्कूल के छात्र की मौत हो गयी. बरेली में सोमवार को टोल प्लाजा पर ड्यूटी के दौरान एक हादसा हो गया. इसमें टोल कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई.

कंटेनर ने टोलकर्मी को पीछे से कुचला: बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि परमानंद टोल प्लाजा पर टोल कर्मी अपने एक साथी के साथ मिलकर टोल की फुलवारी में पानी डाल रहा था. इस दौरान तेज रफ्तार कंटेनर ने उसको पीछे से उसे कुचल दिया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी. टोल कर्मचारी की पहचान परमानंद (50 वर्ष) पुत्र रोशन लाल निवासी खिरका जगतपुर थाना फतेहगंज पश्चिमी के रूप में हुई.

बरेली में हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस.

कंटेनर चालक हिरासत में लिया गया: कंटेनर चालक प्रदीप हरिद्वार से झारखंड की ओर टायर की खेप लेकर जा रहा था. हादसे के बाद चालक को मौके पर ही रोक लिया गया. मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परमानंद अपने पीछे पत्नी जमुना देवी और तीन बच्चों को छोड़ गए हैं.

फर्रुखाबाद में हाईस्कूल के छात्र की मौत: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में सोमवार को विकास खंड बढ़पुर क्षेत्र में थाना कादरीगेट के गांव अर्जुन नगला में हादसा हुआ. यहा इटावा-बरेली हाइवे NH730C पर डंपर ने बाइक सवार छात्र को टक्कर मार दी. लोहिया अस्पताल में तैनात डॉ.अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया, इस टक्कर में थाना कादरीगेट के गांव टिकुरियन नगला निवासी 16 वर्षीय सत्यम पुत्र प्रेम सिंह घायल हो गया. उसको जिला अस्पताल लोहिया की इमरजेंसी में लाया गया.

बरेली में सड़क दुर्घटना.

सत्यम तीन भाइयों में सबसे बड़ा था: वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने हाईस्कूल में पढ़ रहे छात्र सत्यम को मृत घोषित कर दिया. उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. सत्यम तीन भाइयों में सबसे बड़ा था. वह आवास विकास में कम्प्यूटर की कोचिंग पढ़ने गया था. कोचिंग से वापस लौटते वक्त डंपर ने उसको टक्कर मार दी.

