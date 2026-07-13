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सुपरफास्ट सफर शुरू...लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे पर 14 जुलाई से लगेगा टोल, 24 घंटे में वापस आए तो 135 रुपये बचेंगे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन. ( Photo Credit; CM Social Media )

लखनऊ : लखनऊ और कानपुर के बीच सफर अब सिर्फ 35 से 40 मिनट में पूरा होगा. इसके लिए बने 63 किलोमीटर लंबे 6-लेन लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे NE-6 का उद्घाटन सोमवार को हुआ और 14 जुलाई से इस पर टोल वसूली शुरू हो जाएगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि और सेवानिवृत आईएएस अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इस एक्सप्रेस-वे के लिए टोल की आधिकारिक दरें जारी कर दी हैं. इस एक्सप्रेस-वे पर कुल 5 टोल प्लाजा बनाए गए हैं, लेकिन आउटर रिंग रोड से जुड़ने वाले टोल पर टैक्स नहीं लगेगा. अभी 4 टोल प्लाजा से ही शुल्क लिया जाएगा. NHAI के मुताबिक अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग दर तय की गई है-