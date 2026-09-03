ETV Bharat / state

बिहार के 47 पुलों और 55 स्टेट हाईवे पर देना होगा टोल, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला

250 मीटर से अधिक लंबाई वाले पुलों और 55 स्टेट हाईवे से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स की वसूली होगी. रिपोर्ट अविनाश कुमार

TOLL TAX
नेशनल हाईवे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 9:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में नेशनल हाईवे की तरह अब स्टेट हाईवे और ढाई सौ मीटर से अधिक लंबाई वाले पुलों पर सम्राट चौधरी की सरकार लोगों से टोल टैक्स वसूलेगी. टोल बूथ बनाने के लिए बिहार कैबैनिट ने 30 करोड़ 94 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी.

स्टेट हाईवे पर अब लगेगा टोल टैक्स

कैबिनेट विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि, पहले चरण में ढाई सौ मीटर से अधिक लंबाई वाले 47 पुलों और 55 स्टेट हाईवे का चयन टोल टैक्स के लिए किया गया है. इसके लिए परामर्शी की सेवा लेने का भी फैसला हुआ है और उस पर 30 करोड़ 94 लाख 71, 500 लाख रुपये की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है.

सम्राट सरकार का बड़ा फैसला (ETV Bharat)

टोल टैक्स के लिए सर्वेक्षण कार्य

सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि टोल टैक्स के लिए सर्वेक्षण कार्य, ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे कार्य भी किया जाना है इसके साथ टोल प्लाजा के लिए स्थान का चयन, सड़क और पुल के लेन की संख्या, वाहनों के यातायात के आधार पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जाना है.

''इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्ट ट्रैक की व्यवस्था भी की जानी है. इसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगाने हेतु सिस्टम इंटीग्रेटेड की सेवा ली जाएगी. सभी कार्य के लिए एजेंसी का भी चयन किया जाएगा.'' - अरविंद चौधरी, कैबिनेट विभाग के सचिव

47 पुलों और 55 स्टेट हाईवे की लिस्ट

47 पुलों और 55 स्टेट हाईवे की लिस्ट को लेकर कैबिनेट सचिव ने कहा कि विभाग इसे जारी करेगा. लेकिन सूत्रों की माने तो उसमें मरीन ड्राइव यानी गंगा पथ होगा और साथ ही कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन पुल भी होगा.

बिहार के नगर निकायों के लिए बदला फंड का नियम

वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कैबिनेट में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के विस्तार की जानकारी दी. इसके तहत विधायक अब जल निकासी सहित सड़कों के चौड़ीकरण, गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण, पार्किंग स्थल, फुटपाथ, प्रकाश व्यवस्था, झीलो पार्कों घाटों और जलशय इत्यादि का चयन कर सकते हैं.

सभी नगर निकायों के लिए 9169 करोड़

नीतीश मिश्रा ने 16 में वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026- 27 से 2030 -31 तक राज्य के सभी नगर निकायों के लिए 9169 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की स्वीकृति की भी बात कही और इसमें जनसंख्या के साथ ही नगर निकाय राजस्व संग्रह में बेहतर करेंगे. 90 और 10 के रेशियो में उन्हें राशि का आवंटन होगा.

पटना नगर निगम के लिए एक विशेष अवसर

वहीं पटना नगर निगम के लिए एक विशेष अवसर है, वाटर मैनेजमेंट के लिए यदि कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो 5000 करोड़ की राशि मिलेगी, जिसमें 60 फीसदी केंद्र सरकार देगी.

कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले

इसके अलावा कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए गए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 400000 लोन पहले की तरह दिए जाने की घोषणा की थी, आज उस पर कैबिनेट में मुहर लगी है.

कैबिनेट में दो मंत्रियों के बीच विवाद

कैबिनेट में दो मंत्रियों के बीच विवाद होने की भी चर्चा है. संविदा पर बहाली को लेकर तू-तू मैं-मैं होने की बात कही जा रही है. हालांकि, बाद में मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाल लिया.

ये भी पढ़ें:

बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर, सम्राट चौधरी का हर क्षेत्र में दिखा फोकस

ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन खरीद-बिक्री से रोक हटी, बिहार कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर

TAGGED:

BIHAR CABINET
STATE HIGHWAYS
PATNA NEWS
नेशनल हाईवे
TOLL TAX

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.