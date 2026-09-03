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बिहार के 47 पुलों और 55 स्टेट हाईवे पर देना होगा टोल, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला

पटना: बिहार में नेशनल हाईवे की तरह अब स्टेट हाईवे और ढाई सौ मीटर से अधिक लंबाई वाले पुलों पर सम्राट चौधरी की सरकार लोगों से टोल टैक्स वसूलेगी. टोल बूथ बनाने के लिए बिहार कैबैनिट ने 30 करोड़ 94 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी.

स्टेट हाईवे पर अब लगेगा टोल टैक्स

कैबिनेट विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि, पहले चरण में ढाई सौ मीटर से अधिक लंबाई वाले 47 पुलों और 55 स्टेट हाईवे का चयन टोल टैक्स के लिए किया गया है. इसके लिए परामर्शी की सेवा लेने का भी फैसला हुआ है और उस पर 30 करोड़ 94 लाख 71, 500 लाख रुपये की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है.

सम्राट सरकार का बड़ा फैसला (ETV Bharat)

टोल टैक्स के लिए सर्वेक्षण कार्य

सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि टोल टैक्स के लिए सर्वेक्षण कार्य, ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे कार्य भी किया जाना है इसके साथ टोल प्लाजा के लिए स्थान का चयन, सड़क और पुल के लेन की संख्या, वाहनों के यातायात के आधार पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जाना है.

''इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्ट ट्रैक की व्यवस्था भी की जानी है. इसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगाने हेतु सिस्टम इंटीग्रेटेड की सेवा ली जाएगी. सभी कार्य के लिए एजेंसी का भी चयन किया जाएगा.'' - अरविंद चौधरी, कैबिनेट विभाग के सचिव

47 पुलों और 55 स्टेट हाईवे की लिस्ट

47 पुलों और 55 स्टेट हाईवे की लिस्ट को लेकर कैबिनेट सचिव ने कहा कि विभाग इसे जारी करेगा. लेकिन सूत्रों की माने तो उसमें मरीन ड्राइव यानी गंगा पथ होगा और साथ ही कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन पुल भी होगा.

बिहार के नगर निकायों के लिए बदला फंड का नियम

वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कैबिनेट में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के विस्तार की जानकारी दी. इसके तहत विधायक अब जल निकासी सहित सड़कों के चौड़ीकरण, गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण, पार्किंग स्थल, फुटपाथ, प्रकाश व्यवस्था, झीलो पार्कों घाटों और जलशय इत्यादि का चयन कर सकते हैं.