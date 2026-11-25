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बिहार में 20 बड़े पुलों और स्टेट हाईवे पर लगेगा टोल टैक्स, जानें दरें

पटना: बिहार की सम्राट सरकार खाली खजाने को भरने के लिए 20 और प्रमुख पुलों और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने जा रही है. इस संबंध में पथ निर्माण विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

बता दें कि इससे पहले 32 स्टेट हाईवे और पुलों पर टोल टैक्स की दर तय की जा चुकी है. अब सरकार ने 20 और पुलों और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की दर तय कर दी है. जिससे अब बिहार के 52 स्टेट हाईवे और पुल पर लोगों को टोल टैक्स देना पड़ेगा. हालांकि सरकार की ओर से पहले ही तय किया गया है कि निजी जीप, वैन या हल्के निजी मोटर वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा. टोल टैक्स केवल वाणिज्यिक वाहनों पर लगेगा.

माल वाहन पर ₹2 प्रति किलोमीटर लगेगा टैक्स

पथ निर्माण विभाग की ओर से वैन, कार, जीप और अन्य छोटे व्यावसायिक वाहनों पर 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लगाने की दर तय की गई है . छोटे व्यावसायिक वाहनों में मिनी बस, माल वाहन पर ₹2 प्रति किलोमीटर की दर से टैक्स लगेगा.

वहीं, बस और ट्रक जो दो धुरी वाले हैं उन पर 4.25 रुपए प्रति किलोमीटर और तीन दूरी वाले व्यावसायिक वाहनों पर 4.60 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लगेगा. उससे अधिक धुरी वाले वाहनों पर और अधिक टैक्स लिया जाएगा.

इन 15 पुलों पर लगेगा टैक्स



1.सकरी नदी पर बने वारसलीगंज खरात का पुल.

2. गिरियक पार्वती पथ पर पुल .

3.मझवे गोविंदपुर पथ पर पुल .

4. खगड़िया सोनमंखी पथ के बागमती नदी पर पुल.

5. कांटी से रगई घाट पथ के गंडक नदी पर पुल.

6.मैथी बकरी पिलखी पथ पर पुल .

7. हसनपुर सुखवा घाट पथ के करेह नदी पर पुल.

8. बड़हिया कृष्णा चौक से रामपुर के बीच सुरजोचक पुल.

9. सुनहौला वैसा हनवारा पथ के गेड़िया नदी पर पुल.

10. बलुआहा घाट से गंडोल पथ के कोसी नदी पर बने पुल.

11. विशनपुर अतरवेल पथ के अराई नदी पर पुल.

12. हसनपुर सोहरवारा सतीघाट के करेह नदी पर पुल.

13. फतेहपुर से मोहनपुर बाराचट्टी के बीच फल्गु नदी पर पुल .

14. रोसरा बहेड़ी पथ के करेह नदी पर पुल और

15. घोसी सुखियामा पथ के फल्गु नदी पर पुल