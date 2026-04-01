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महंगा हुआ दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर, लोकल और मंथली पास भी महंगे, जानें आप की जेब पर कितना पड़ेगा असर

अलग-अलग वाहनों पर अलग असर: टोल टैक्स में यह बढ़ोतरी सभी वाहनों पर समान नहीं है. प्राइवेट वाहनों के लिए 5 से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कमर्शियल वाहनों पर इसका असर ज्यादा पड़ा है, जहां 25 से 45 रुपये तक का इजाफा हुआ है. टोल प्लाजा मैनेजर मुकेश के अनुसार यह बदलाव National Highways Authority of India की गाइडलाइन के अनुसार हर साल किया जाता है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और विकास कार्य जारी रह सके.

करनाल: दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर सफर अब महंगा हो गया है. 1 अप्रैल 2026 से टोल टैक्स में बढ़ोतरी लागू कर दी गई है, जिसका असर हर तरह के वाहन चालकों पर पड़ेगा. करनाल के बसताडा टोल प्लाजा सहित कई टोल प्लाजा पर नई दरें लागू हो चुकी हैं. इस बढ़ोतरी के बाद अब वाहन चालकों को पहले के मुकाबले 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक ज्यादा टोल देना होगा, जो वाहन के प्रकार और यात्रा की दूरी पर निर्भर करेगा.

लोकल और मंथली पास भी महंगे: करनाल टोल प्लाजा मैनेजर मुकेश ने बताया "टोल बढ़ोतरी का असर लोकल और मंथली पास पर भी देखने को मिला है. 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए लोकल मंथली पास अब 340 रुपये से बढ़कर 350 रुपये हो गया है. वहीं नियमित रूप से लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों के मासिक पास में 160 रुपये से लेकर 1020 रुपये तक का इजाफा हुआ है. यह बढ़ोतरी वाहन के प्रकार के अनुसार अलग-अलग तय की गई है."

दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर हुआ महंगा (Etv Bharat)

भिगान टोल पर भी नई दरें लागू: एनएच-44 पर भिगान टोल प्लाजा पर भी नए रेट लागू हो गए हैं. यहां भारी वाहनों के लिए सिंगल यात्रा पर 15 से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. कार, जीप और वैन की एकतरफा यात्रा के रेट में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अप-डाउन यात्रा पर 5 रुपये का इजाफा किया गया है. इससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.

मासिक पास धारकों पर भी असर: मासिक पास रखने वाले वाहन चालकों को भी अब ज्यादा भुगतान करना होगा. निजी कार के लिए मासिक पास पहले 3975 रुपये का था, जो अब बढ़कर 4075 रुपये हो गया है. इसके अलावा लोकल एरिया के छोटे वाहन चालकों के पास की कीमत भी 350 रुपये से बढ़कर 360 रुपये हो गई है. इस बढ़ोतरी के बाद नियमित यात्रियों को हर महीने अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा.

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