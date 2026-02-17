ETV Bharat / state

घर मे खड़े वाहन का टोल टैक्स कटा, नंबर प्लेट क्लोनिंग का पर्दाफाश; जालसाज गिरफ्तार

टूण्डला इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नंबर प्लेट क्लोनिंग करके टोल टैक्स कटवाने वाले विकास उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है.

February 17, 2026

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की थाना टूण्डला पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी गाड़ियों की नंबर प्लेट क्लोन कर दूसरों के फास्टैग से अवैध रूप से टोल टैक्स कटवाता था. पकड़ा गया अभियुक्त विकास उर्फ छोटू एटा जनपद का रहने वाला है. वह काफी समय से इस डिजिटल धोखाधड़ी को अंजाम देकर वाहन स्वामियों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था.

बरेली से शुरू हुई थी जांच: पुलिस ने आरोपी को मदावली कट के पास हाईवे-19 क्षेत्र से घेराबंदी कर पकड़ा. इस पूरे मामले की शुरुआत बरेली जनपद से हुई थी. बरेली निवासी उस्मान खान ने अपनी बस संख्या UP25AT6444 की नंबर प्लेट के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि उनकी बस घर पर खड़ी होने के बावजूद फास्टैग खाते से लगातार पैसे कट रहे हैं.

जीरो एफआईआर से गिरफ्तारी तक: उस्मान खान की शिकायत पर बरेली के थाना इज्जतनगर में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी. विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामला फिरोजाबाद स्थानांतरित कर दिया गया. टूण्डला पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो विकास उर्फ छोटू का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया. पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना पर उसे धर दबोचा.

डिजिटल फ्रॉड का नया तरीका: जांच में पुष्टि हुई कि आरोपी ने बस की नंबर प्लेट का हूबहू क्लोन तैयार किया था. वह इस फर्जी नंबर प्लेट को अपने वाहन पर लगाकर टोल प्लाजा से गुजरता था. इसके चलते टोल की राशि असली वाहन स्वामी के बैंक खाते से ऑटोमैटिक कट जाती थी. आरोपी को अब न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है.

नागरिकों से पुलिस ने की अपील: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे संगठित अपराधों पर अब पैनी नजर रखी जा रही है. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने फास्टैग ट्रांजैक्शन पर ध्यान दें. किसी भी संदिग्ध कटौती की स्थिति में तुरंत संबंधित बैंक या एनएचएआई हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क करें. समय पर दी गई सूचना पुलिस को ऐसे जालसाजों तक पहुंचने में मदद करती है.


