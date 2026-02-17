ETV Bharat / state

घर मे खड़े वाहन का टोल टैक्स कटा, नंबर प्लेट क्लोनिंग का पर्दाफाश; जालसाज गिरफ्तार

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की थाना टूण्डला पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी गाड़ियों की नंबर प्लेट क्लोन कर दूसरों के फास्टैग से अवैध रूप से टोल टैक्स कटवाता था. पकड़ा गया अभियुक्त विकास उर्फ छोटू एटा जनपद का रहने वाला है. वह काफी समय से इस डिजिटल धोखाधड़ी को अंजाम देकर वाहन स्वामियों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था.

बरेली से शुरू हुई थी जांच: पुलिस ने आरोपी को मदावली कट के पास हाईवे-19 क्षेत्र से घेराबंदी कर पकड़ा. इस पूरे मामले की शुरुआत बरेली जनपद से हुई थी. बरेली निवासी उस्मान खान ने अपनी बस संख्या UP25AT6444 की नंबर प्लेट के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि उनकी बस घर पर खड़ी होने के बावजूद फास्टैग खाते से लगातार पैसे कट रहे हैं.

जीरो एफआईआर से गिरफ्तारी तक: उस्मान खान की शिकायत पर बरेली के थाना इज्जतनगर में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी. विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामला फिरोजाबाद स्थानांतरित कर दिया गया. टूण्डला पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो विकास उर्फ छोटू का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया. पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना पर उसे धर दबोचा.