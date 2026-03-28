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1 अप्रैल से टोल महंगा, जयपुर के हाईवे पर बढ़ीं दरें, डिजिटल भुगतान अनिवार्य

अब टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. FASTag या UPI के माध्यम से ही टोल जमा किया जा सकेगा.

Vehicles at the toll plaza
टोल पर खड़े वाहन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 7:01 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 1 अप्रैल, 2026 से देशभर के टोल प्लाजा पर नई दरें लागू करने का निर्णय लिया है. इसका सीधा असर जयपुर से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और रिंग रोड पर भी देखने को मिलेगा. हालांकि आम वाहन चालकों को राहत देते हुए कार-जीप की टोल दरों में अधिकांश स्थानों पर बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों पर 5 से 15 रुपए तक अतिरिक्त बोझ बढ़ा दिया गया है.

भारी वाहनों पर बढ़ा बोझ, आम वाहनों को राहत: NHAI के इस फैसले में फोकस मुख्य रूप से कमर्शियल और भारी वाहनों पर रखा गया है. बस और ट्रक चालकों को अब पहले की तुलना में अधिक टोल देना होगा, जिससे परिवहन लागत बढ़ने की संभावना है. विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर आने वाले समय में मालभाड़े और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

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जयपुर के प्रमुख टोल प्लाजा पर नई दरें:

  • सीतारामपुरा टोल प्लाजा (जयपुर रिंग रोड, NH-148C)

-कार-जीप 65 रुपए एक तरफ, 95 रुपए वापसी

-मासिक पास 2085 रुपए

-बस या ट्रक 210 रुपए एक तरफ, 320 रुपए वापसी

  • हिंगोनिया टोल प्लाजा (रिंग रोड)

-कार-जीप 60 रुपए एक तरफ, 90 रुपए वापसी

-मासिक पास 1980 रुपए

-बस या ट्रक 200 से 300 रुपए तक

  • टांटियावास टोल (जयपुर-रींगस, NH-11)

-कार-जीप 80 रुपए एक तरफ, 120 रुपए वापसी

-मासिक पास 2610 रुपए

-बस या ट्रक 265 रुपए एक तरफ, 400 रुपए वापसी

  • दौलतपुरा टोल (NH-48, जयपुर-दिल्ली मार्ग)

-कार-जीप 80 रुपए एक तरफ, 115 रुपए वापसी

-मासिक पास 2590 रुपए

-बस या ट्रक 265 रुपए एक तरफ, 395 रुपए वापसी

  • ठीकरिया टोल (जयपुर-किशनगढ़, NH-48)

-कार-जीप 95 रुपए एक तरफ, 145 रुपए वापसी

-मासिक पास 3225 रुपए

-बस या ट्रक 325 रुपए एक तरफ, 490 रुपए वापसी

  • नेकावाला टोल (मनोहरपुर-दौसा, NH-11A)

कार-जीप 60 रुपए एक तरफ

बस या ट्रक 210 रुपए एक तरफ, 315 रुपए वापसी

  • अन्य टोल प्लाजा: लालसोट, खाटूश्यामजी, बगरू और अजमेर रोड टोल प्लाजा पर भी नई दरें जारी की गई हैं. जहां कार-जीप के लिए 65 से 85 रुपए तक एकतरफा शुल्क तय किया गया है.

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1 अप्रैल से नकद भुगतान पूरी तरह बंद: टोल दरों में बढ़ोतरी के साथ ही NHAI ने एक और बड़ा बदलाव लागू किया है. अब देशभर के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. टोल शुल्क केवल FASTag या UPI के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा. अधिकारियों के अनुसार इस कदम का मकसद टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना, यातायात को तेज और सुगम बनाना तथा पारदर्शिता बढ़ाना है. बिना FASTag वालों को देना होगा ज्यादा शुल्क, यदि किसी वाहन में वैध FASTag नहीं है, तो उसे UPI से भुगतान करना होगा और साथ ही 1.25 गुना अधिक टोल शुल्क देना पड़ेगा.

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क्या होगा असर: टोल दरों में इस बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट सेक्टर की लागत बढ़ेगी. माल भाड़ा महंगा हो सकता है और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम पर असर पड़ सकता है. हालांकि निजी वाहन चालकों को राहत मिलने से आम लोगों पर सीधा असर सीमित रहने की संभावना है. NHAI का यह फैसला जहां एक ओर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर भारी वाहनों के लिए लागत बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. जयपुर और आसपास के हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को अब नई दरों और डिजिटल भुगतान प्रणाली के अनुसार खुद को तैयार करना होगा.

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