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हिसार में स्कॉर्पियो से कुचलकर टोल मैनेजर की हत्या, 130 रुपये टोल टैक्स लेकर हुआ था विवाद

हिसार में बाडोपट्टी टोल प्लाजा पर मैनेजर की कुचलकर हत्या ( ETV Bharat )