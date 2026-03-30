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हाड़ौती में NH पर 5 से 80 रुपये टोल बढ़ोतरी, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर छोटे वाहन चालकों को राहत

ऐसे में यहां से गुजरने पर भी टोल देना होगा. पूरे हाड़ौती संभाग में कोटा, बारां, बूंदी कि झालावाड़ चारों जिलों को मिलाकर नेशनल हाईवे पर 9 टोल प्लाजा है. जबकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 7 इंटरचेंज है, जहां उतरने और चढ़ने पर वाहन चालकों का टोल फास्टैग के जरिए लिया जाता है. इनमें लबान, मंडावरा, जलिमपुरा, कराड़िया, बालापुरा, गोपालपुरा व चेचट शामिल है.

नेशनल हाईवे 27 पर बूंदी जिले में धनेश्वर, कोटा में हैंगिंग ब्रिज (नयागांव व सकतपुरा) सीमलिया, बारां में फतेहपुर और मुंडियर टोल प्लाजा है. सभी पर दर बढ़ रही है. इसी तरह से नेशनल हाईवे 52 बूंदी जिले के हिंडोली में किशोरपुरा, कोटा जिले में मंडाना, सुकेत व झालावाड़ जिले में मैथून टोल की दर भी बढ़ गई है. नेशनल हाईवे 52 भी कोटा में नेशनल हाईवे 27 से हैंगिंग ब्रिज के नजदीक मिलता है.

हालांकि, मासिक पास की दरों में बढ़ोतरी ज्यादा की गई है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली कर रही कंपनी के असिस्टेंट टोल मैनेजर कल्याण सिंह का कहना है कि केवल भारी वाहनों पर टोल बढ़ाया गया है. यह बढ़ोतरी भी 5 से 10 रुपये के बीच हुई है. जबकि नेशनल हाईवे पर लगभग सभी टोल पर हल्के वाहन कार, जीप व वैन पर 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, यह अधिकतम बढ़ोतरी भारी वाहनों पर 40 रुपये तक एक तरफ और दोनों तरफ पर 80 रुपये तक है.

कोटा: पूरे देश में नेशनल हाईवे पर 1 अप्रैल से टोल राशि की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके तहत हाड़ौती से गुजर रहे नेशनल हाईवे 52 और 27 पर बढ़ी हुई दरों से टोल वसूला जाएगा. हालांकि, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पूरे हाड़ौती में वाहन चालकों को राहत मिली है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छोटे वाहन चालकों का टोल इसमें नहीं बढ़ाया है. बड़े हैवी व्हीकल का ही टोल इसमें बढ़ा है, वह भी अधिकतम बढ़ोतरी 5 रुपये की गई है.

एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं होने पर फरवरी में कम किया था टोल : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के टोल मैनेजर चिंतामणि शर्मा का कहना है कि फरवरी 2026 से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पूरे पर ही टोल कम किया गया था. जिसके तहत करीब 19 फीसदी टोल की तरह काम की गई थी. यह कम की गई टोल वसूली 15 फरवरी से लागू भी हो गई थी. जिसके तहत ही वर्तमान में वसूली हो रही है. अब 1 अप्रैल से राशि बढ़ रही है, लेकिन केवल बड़े व भारी वाहनों में बढ़ोतरी हो रही है. अलग-अलग पैकेज में अलग-अलग दर से टोल वसूला जाता है. ऐसे में केवल बस और ट्रक से लेकर 7 एक्सेल व्हीकल का टोल बढ़ाया गया है. हालांकि, मंथली पास की दरों में बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ोतरी भी पैकेज के अनुसार अलग-अलग है. इसमें कार या जीप में 30 से लेकर 85 रुपये तक की बढ़ोतरी है.

बूंदी के किशोरपुरा टोल पर बढ़ गए 80 रुपये तक : टोल मैनेजर रामनारायण जाट का कहना है कि बूंदी जिले में नेशनल हाईवे 52 पर हिंडोली के नजदीक स्थित किशोरपुरा टोल प्लाजा पर कार और जीप की एकतरफा दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. यहां पर 170 रुपए टोल ही एक तरफ रखा है. हालांकि, आने और जाने (दोनों तरफा) टोल में 5 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 255 किया गया है.

नयागांव टोल नाका (ETV Bharat Kota)

हल्के कमर्शियल व्हीकल मिनी बस से लेकर 7 एक्सल व्हीकल के टोल में यहां पर 10 से लेकर 45 रुपये तक की बढ़ोतरी एक तरफ में की गई है. दोनों तरफ में 15 से लेकर 80 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. टोल मैनेजर अरुण शर्मा और प्रदीप यादव ने बताया कि धनेश्वर हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर एक तरफ में 5 रुपये की बढ़ोतरी के साथ कार, जीप और वैन का 85 रुपये टोल हो गया है. जबकि आने और जाने का टोल 5 रुपये बढ़ोतरी से 125 है. कमर्शियल व्हीकल से लेकर भारी वाहनों में 10 से लेकर 30 रुपये तक एक तरफ और 10 से लेकर 45 रुपये तक दोनों तरफ में बढ़ोतरी है.

सीमलिया टोल पर नहीं हुई बढ़ोतरी : टोल मैनेजर वरुण प्रताप सिंह तोमर बारां जिले के फतेहपुर टोल प्लाजा की बात की जाए तो वहां पर कार, जीप और वैन में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में एकतरफा का टोल 120 और दोनों तरफ 180 हो गया है. जबकि कमर्शियल व्हीकल से लेकर भारी वाहनों तक 5 से लेकर 20 रुपए की एक तरफा और 10 से लेकर 25 रुपये तक दोनों तरफ में बढ़ोतरी है.

सीमलिया टोल प्लाजा में छोटे वाहनों में कोई बढ़ोतरी नहीं है. वहां पर एक तरफ 90 और दोनों तरफ के 135 रुपये टोल है. कमर्शियल व्हीकल में भी केवल आने और जाने के टोल में 5 की बढ़ोतरी की गई है. कमर्शियल वाहनों का एक तरफ 145 और दोनों तरफ का 220 टाल देना होगा. जबकि बस व ट्रक से लेकर बड़े भारी वाहनों के टोल में एक तरफ में 10 से लेकर 25 और दोनों तरफ में 10 से लेकर 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

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एक्सप्रेस वे 1.5 से 5.5 रुपये प्रति किमी तक दर : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर कार, जीप व वैन का टोल 1.5 से 5.5 रुपये प्रति किलोमीटर तक है. एनएचएआई की पॉलिसी के अनुसार सड़क का टोल 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर से लिया जाता है. जबकि एक्सप्रेस वे पर बने हुए स्ट्रक्चर का टोल 10 गुना वसूला जाता है. ऐसे में उनकी लम्बाई से 10 गुना ज्यादा सड़क मानते हुए टोल लिया जाता है.

इस अनुसार अधिकांश पैकेज में 2 रुपये किलोमीटर के अनुसार ही टोल वसूला जा रहा है. केवल लबान से सवाई माधोपुर की तरफ जाने वाले रास्ते में स्ट्रक्चर ज्यादा है. ऐसे में वहां पर 18 किमी के सेक्शन में टोल वसूली करीब 5 रुपये प्रति किमी से ज्यादा दर के अनुसार होनी है, लेकिन फिलहाल वहां पर टोल वसूली नहीं की जा रही है. इसी तरह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिलहाल कोटा से मुंबई की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बन रही टनल भी तैयार नहीं है, वहां भी 8 किलोमीटर का पैकेज है. इसमें टोल की राशि बड़ा स्ट्रक्चर (4.9 किमी लम्बी सुरंग) होने से ज्यादा वसूली जाएगी.