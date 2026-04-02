ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश सरकार के एक्सप्रेसवे में टोल बढ़ोतरी; आगरा, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर होगा लागू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चल रहे चार प्रमुख एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को अब नई टोल दरें चुकानी पड़ेंगी. वर्ष 2026-27 के लिए जारी संशोधित टोल रेट में सभी श्रेणी के वाहनों की दरें बढ़ाई गई हैं. यह जानकारी यूपीडा की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है. पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ोतरी की बात की जाए तो यह दर मात्र दो प्रतिशत के लगभग है.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर पूरे रूट (प्रथम टोल से अंतिम टोल तक) की यात्रा के लिए एक फेरा टोल की नई दरें लागू होंगी. ये दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं.