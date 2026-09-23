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फर्जी फास्टैग और वाहन नंबर से टोल चोरी का खेल, एसटीएफ ने टोल प्लाजा से सर्वर और कैमरे किए जब्त

एसटीएफ ने इटौंजा टोल प्लाजा पर छापामारी की और इस दौरान टोल से जुड़े सर्वर, सीसीटीवी कैमरे, डीआरबी और दूसरे जरूरी दस्तावेज जब्त किए.

Toll evasion racket
लखनऊ में फर्जी फास्टैग और वाहन नंबर से टोल चोरी के खेल पर एसटीएफ का एक्शन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 9:18 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: लखनऊ-सीतापुर एक्सप्रेसवे पर फर्जी फास्टैग और दूसरे वाहनों के नंबर का इस्तेमाल कर टोल चोरी करने और ऑनलाइन चालान से बचने के मामले में एसटीएफ ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है.

एसटीएफ की टीम ने इटौंजा टोल प्लाजा पर छापामारी की और इस दौरान टोल से जुड़े सर्वर, सीसीटीवी कैमरे, डीआरबी और दूसरे जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं.

Toll evasion racket
लखनऊ में फर्जी फास्टैग और वाहन नंबर से टोल चोरी के खेल पर एसटीएफ का एक्शन. (ETV Bharat)

एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद इटौंजा टोल प्लाजा पर टोल वसूली का काम भी बंद हो गया है और वाहन बिना टोल दिए ही प्लाजा पार कर रहे हैं.

टोल प्लाजा का संचालन लखनऊ-सीतापुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड द्वारा किया जाता है. एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान कंपनी के कई अधिकारी और कर्मचारी भी जांच के दायरे हैं.

टीम टोल के रिकॉर्ड और सिस्टम की जांच कर रही है. और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि फर्जी फास्टैग के जरिए कितने वाहनों ने टोल पार किया और इस पूरे खेल में कौन-कौन लोग शामिल हैं.

सोमवार को एसटीएफ ने फर्जी फास्टैग के जरिए टोल और ऑनलाइन चालान से बचने वाले गिरोह के सदस्य सीतापुर निवासी मुनीश को गिरफ्तार किया था. उसके साथी सिराज और रियाज की तलाश भी की जा रही है.

आरोपी से पूछताछ और जांच में सामने आया कि गिरोह असली वाहन के बजाय किसी दूसरे वाहन के नंबर पर फास्टैग बनवाता था. इसके बाद उसी फर्जी नंबर से जुड़े फास्टैग का इस्तेमाल टोल पार करने में किया जाता था.

दीपक कुमार एएसपी एसटीएफ ने बताया कि इसका फायदा यह होता था कि अगर रास्ते में वाहन की चेकिंग होती, तो आरोपी उसी दूसरे वाहन के नंबर की पर्ची दिखा देते थे. अगर वाहन का ऑनलाइन चालान होता, तो वह भी फर्जी नंबर वाले दूसरे वाहन के नाम पर दर्ज हो जाता था. इस तरह गिरोह एक ही तरीके से टोल चोरी करने के साथ-साथ चालान की कार्रवाई से भी बचने की कोशिश करते थे और कामयाब भी हो जाते थे.

Toll evasion racket
लखनऊ में फर्जी फास्टैग और वाहन नंबर से टोल चोरी के खेल पर एसटीएफ का एक्शन. (ETV Bharat)

सात महीने पहले दर्ज हुई थी एफआईआर

यह फर्जी फास्टैग का यह मामला करीब सात महीने पहले सामने आया था. आरटीओ लखनऊ दक्षिणी की शिकायत पर सरोजनीनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में मामले की जांच एसटीएफ को दी गई. तभी से एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है. एसटीएफ की जांच के दौरान एसटीएफ ने टोल का संचालन करने वाली कंपनी से कई बार रिकॉर्ड मांगा था.

इसमें फास्टैग से जुड़े लेनदेन, टोल से गुजरने वाले वाहनों और दूसरे संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी शामिल थी. एसटीएफ के मुताबिक, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया. इसके बाद जांच टीम ने अदालत का रुख किया और कोर्ट से वारंट हासिल किया, जिसके बाद टोल पर छापे मारी की गई है.

वारंट लेकर टोल प्लाजा पहुंची टीम

कोर्ट से वारंट मिलने के बाद मंगलवार को एसटीएफ की टीम इटौंजा टोल प्लाजा पहुंची. टीम ने टोल के सिस्टम से जुड़े सर्वर, सीसीटीवी कैमरे, डीआरबी और दूसरे दस्तावेज अपने कब्जे में लिए है. सर्वर जब्त होने के बाद टोल वसूली का सिस्टम बंद हो गया.

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लखनऊ सीतापुर एक्सप्रेसवे
टोल टैक्स का फर्जीवाड़ा
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