ETV Bharat / state

गंगा एक्सप्रेसवे पर आज आधी रात से टोल वसूली, जानें कितना देना होगा शुल्क

प्रतीकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से प्रयागराज तक बने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. इसके साथ ही आज रात 12 बजे, यानी गुरुवार से इस हाईस्पीड कॉरिडोर पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी. यूपीडा के चीफ इंजीनियर राज चौधरी ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर सभी इंटरचेंज और टोल प्लाजा पहले ही तैयार किए जा चुके हैं. टोल की दरें प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय की गई हैं. वाहन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट के आधार पर फास्टैग के जरिए शुल्क अपने आप कट जाएगा. किस वाहन पर कितना टोल: गंगा एक्सप्रेसवे पर दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर के लिए 1.28 रुपये प्रति किमी की दर तय की गई है. कार, जीप, वैन और अन्य हल्के मोटर वाहनों को 2.50 रुपये प्रति किमी देना होगा. हल्के कॉमर्शियल वाहन और मिनी बस के लिए दर 4.05 रुपये प्रति किमी रखी गई है. वहीं बस और ट्रक के लिए 8.20 रुपये प्रति किमी टोल लगेगा. इसके अलावा मल्टीएक्सल वाहन, भारी मशीनरी और अर्थमूविंग इक्विपमेंट पर 12.60 रुपये प्रति किमी तथा ओवरसाइज वाहनों पर 16.10 रुपये प्रति किमी की दर से वसूली होगी. अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज से मेरठ तक कार से सफर करने पर करीब 1500 रुपये टोल चुकाना पड़ेगा. शुरुआत में मिल सकती है राहत: यूपीडा अधिकारियों ने संकेत दिया है कि शुरुआती दिनों में टोल में कुछ रियायत दी जा सकती है.पहले भी अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में उद्घाटन के बाद कुछ समय तक छूट दी गई थी.