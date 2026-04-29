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गंगा एक्सप्रेसवे पर आज आधी रात से टोल वसूली, जानें कितना देना होगा शुल्क

पीएम मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का बुधवार को किया है उद्घाटन.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 6:44 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 7:10 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से प्रयागराज तक बने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. इसके साथ ही आज रात 12 बजे, यानी गुरुवार से इस हाईस्पीड कॉरिडोर पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी.

यूपीडा के चीफ इंजीनियर राज चौधरी ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर सभी इंटरचेंज और टोल प्लाजा पहले ही तैयार किए जा चुके हैं. टोल की दरें प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय की गई हैं. वाहन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट के आधार पर फास्टैग के जरिए शुल्क अपने आप कट जाएगा.

किस वाहन पर कितना टोल: गंगा एक्सप्रेसवे पर दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर के लिए 1.28 रुपये प्रति किमी की दर तय की गई है. कार, जीप, वैन और अन्य हल्के मोटर वाहनों को 2.50 रुपये प्रति किमी देना होगा. हल्के कॉमर्शियल वाहन और मिनी बस के लिए दर 4.05 रुपये प्रति किमी रखी गई है. वहीं बस और ट्रक के लिए 8.20 रुपये प्रति किमी टोल लगेगा.

इसके अलावा मल्टीएक्सल वाहन, भारी मशीनरी और अर्थमूविंग इक्विपमेंट पर 12.60 रुपये प्रति किमी तथा ओवरसाइज वाहनों पर 16.10 रुपये प्रति किमी की दर से वसूली होगी. अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज से मेरठ तक कार से सफर करने पर करीब 1500 रुपये टोल चुकाना पड़ेगा.

शुरुआत में मिल सकती है राहत: यूपीडा अधिकारियों ने संकेत दिया है कि शुरुआती दिनों में टोल में कुछ रियायत दी जा सकती है.पहले भी अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में उद्घाटन के बाद कुछ समय तक छूट दी गई थी.

यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार: गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को सीधे पूर्वांचल से जोड़ेगा. यह परियोजना कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ औद्योगिक निवेश, कृषि उत्पादों की बिक्री, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से गेमचेंजर साबित होगी.इससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को भी मजबूती मिलेगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है.

इन शहरों को सीधा लाभ: गंगा एक्सप्रेसवे से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे शहरों को लाभ मिलेगा, इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ से गाजियाबाद जाने वाले लोगों को भी समय की बचत होगी.
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने बताया कि एक्सप्रेसवे से सफर करने में करीब दो घंटे की बचत होगी. पहले प्रयागराज से गाजियाबाद पहुंचने में 10 से 12 घंटे लग जाते थे. पुरानी सड़कों पर ट्रैफिक जाम के कारण समय ज्यादा लगता था. अब गंगा एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर आसान हो जाएगा. प्रयागराज से लखनऊ होते हुए या सीधे हापुड़ होते हुए गाजियाबाद पहुंचा जा सकता है.

तीर्थ स्थलों तक पहुंच होगी आसान: मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे प्रदेश के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को सीधे जोड़ेगा. इस एक्सप्रेस-वे के जरिए गढ़मुक्तेश्वर, कल्कि धाम, बेल्हा देवी धाम, चंद्रिका देवी शक्ति पीठ और त्रिवेणी संगम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगी. यह वे स्थान हैं जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं.

यह भी पढ़ें: PM मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, गंगा मइया की जय से अभिवादन, कहा-बंगाल की जनता मतदान में रच रही इतिहास

Last Updated : April 29, 2026 at 7:10 PM IST

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