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Special : बीकानेर के तोलियासर भैरूंजी मंदिर, व्यापार शुरू करने से पहले बाबा को समर्पित होती हैं दुकानों की चाबियां

पूरा बाजार इसी नाम से : दुकानदार पंकज मंदिर के ठीक पीछे लगभग आधा किलोमीटर लंबी एक गली जो कि बाजार है, जिसे आज पूरा शहर तोलियासर भैरूंजी गली के नाम से जानता है. इस गली में करीब 1500 से अधिक छोटी-बड़ी दुकानें संचालित होती हैं. कपड़ा, आर्टिफिशियल सर्राफा, रेडीमेड, पूजा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और दैनिक उपयोग की वस्तुओं सहित हर तरह का व्यापार यहां होता है. यह बाजार बीकानेर के सबसे व्यस्त व्यापारिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है.

बीकानेर शहर के मध्य स्थित तोलियासर भैरूंजी मंदिर वर्षों से लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. मान्यता है कि बाबा भैरूंजी शहर के क्षेत्रपाल हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. यही कारण है कि हर दिन सुबह से देर रात तक यहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहती हैं. दूर-दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

बीकानेर : हिंदू परंपरा में किसी क्षेत्र की रक्षा करने वाले देवता को क्षेत्रपाल कहा जाता है. बीकानेर में आस्था का ऐसा ही एक बड़ा केंद्र है तोलियासर भैरूंजी मंदिर, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं. इस मंदिर की एक अनोखी परंपरा इसे और भी खास बनाती है. मंदिर के आसपास के बाजार में कारोबार करने वाले सैकड़ों व्यापारी अपनी दुकान खोलने से पहले बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, अपनी दुकान की चाबी उनके चरणों में अर्पित करते हैं और आशीर्वाद लेकर ही व्यापार की शुरुआत करते हैं.

बीकानेर के तोलियासर भैरूंजी मंदिर (ETV Bharat GFX)

बाबा को सौंपते हैं दुकान की चाबी : दुकानदार शुभम प्रजापत इस बाजार की पहचान केवल कारोबार नहीं, बल्कि बाबा भैरूंजी के प्रति व्यापारियों की अटूट श्रद्धा भी है. हर सुबह बाजार खुलने से पहले बड़ी संख्या में दुकानदार सीधे मंदिर पहुंचते हैं. वे सबसे पहले बाबा के दर्शन करते हैं और फिर अपनी दुकान की चाबी उनके चरणों में अर्पित करते हैं. कई व्यापारी चाबी को बाबा के चरणों से स्पर्श कराकर प्रतीकात्मक रूप से अपनी दुकान की जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हैं. इसके बाद चाबी लेकर वापस अपनी दुकान पर पहुंचते हैं और दिनभर के व्यापार की शुरुआत करते हैं. दुकानदार कहते हैं कि ये वर्षों पुरानी परंपरा है. हमारा विश्वास है कि व्यापार बाबा की कृपा से चलता है और उनकी कृपा से ही घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

सुबह-सुबह लगता है श्रद्धालुओं का तांता (ETV Bharat Bikaner)

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अब दिनचर्या में शुमार : दुकानदार महेंद्र जैन का कहना है कि यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा है. उनका मानना है कि दुकान के असली मालिक बाबा भैरूंजी हैं और वे केवल सेवा करने वाले माध्यम हैं, इसीलिए हर दिन व्यापार की शुरुआत उनके आशीर्वाद से ही की जाती है. पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है. दीपावली, धनतेरस और नववर्ष जैसे विशेष अवसरों पर तो यहां श्रद्धालुओं और व्यापारियों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन सामान्य दिनों में भी सुबह का दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं होता. मंदिर में दर्शन के बाद ही बाजार की रौनक शुरू होती है.

तोलियासर भैरूंजी बाबा (ETV Bharat Bikaner)

आस्था का संगम : आस्था और व्यापार का ऐसा अनूठा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले, जहां आधुनिक दौर में भी सैकड़ों व्यापारी हर दिन अपने कारोबार की शुरुआत बैंक या कैश काउंटर से नहीं, बल्कि बाबा भैरूंजी के दरबार से करते हैं. यही अटूट विश्वास बीकानेर के तोलियासर भैरूंजी मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान भी बनाता है.

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