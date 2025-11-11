ETV Bharat / state

टोकन तुंहर हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च, समर्थन मूल्य पर धान बेचेंगे 49 हजार किसान

समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को घर बैठे मोबाइल ऐप से टोकन मिल जाएगा.

Token Tuhar Hath
टोकन तुंहर हाथ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 8:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में इस बार सरकार 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करेगी. सभी जिलों में धान खरीदी को लेकर जरूरी तैयारी पूरी की जा रही है. पंजीकृत किसान धान बेचने और टोकन के लिए बार-बार मंडी का चक्कर लगाते हैं. इससे, उन्हें निजात दिलाने के लिए घर बैठे टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था भी सरकार ने की है. प्रशासन का दावा है कि टोकन तुंहर हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. इसमें लॉगिन कर कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किसान घर बैठे टोकन ले सकेंगे.

जिले के 41 समिति में 65 उपार्जन केंद्र : जिला प्रशासन किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी में जुटा हुआ है. कोरबा में 41 समितियों के माध्यम से 65 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं. पोर्टल में समर्थन मूल्य के लिए धान बिक्री के लिए इस वर्ष लगभग 49 हजार से अधिक किसानों ने 49 हजार हेक्टेयर में धान की फसल उत्पादन के लिए पंजीयन कराया है. इधर खाद्य विभाग, सहकारी बैंक, विपणन विभाग ने धान खरीदी के लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली है. एक माह तक धान खरीदी के लिए समितियों के पास बारदाना उपलब्ध कराया जा चुका है.

Token Tuhar Hath
कोरबा में 41 समितियों के माध्यम से 65 उपार्जन केंद्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

एग्रीस्टैक पोर्टल बंद : पंजीयन के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल अब बंद हो चुकी है. लेकिन कई किसान ऐसे हैं, जिन्होंने समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराया है. लेकिन उनका रकबा प्रदर्शित नहीं हो रहा है. कुछ किसानों का रकबा कम दिखा रहा है, इसे लेकर किसान परेशान हैं. हालांकि इन किसानों के पास दावा-आपत्ति के लिए 30 नवंबर तक का समय है.

Token Tuhar Hath
छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धान खरीदी की तैयारी पूरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

टोकन तुंहर हाथ ऐप से मिलेगा टोकन : धान खरीदी सीजन 2025–26 में किसानों को उपार्जन केंद्र जाकर टोकन प्राप्त करने के बाध्यता से निजात मिलेगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने टोकन तुहंर हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. प्रशासन का दावा है कि किसान अब घर बैठे ऑनलाइन टोकन हासिल कर सकेंगे.

Token Tuhar Hath
टोकन तुंहर हाथ मोबाइल ऐप (ETV Bharat Chhattisgarh)

टोकन तुंहर हाथ ऐप कैसे करेगा काम: टोकन तुहंर हाथ एप एंड्रॉयड मोबाइल पर चलने वाला ऐप है. इस ऐप को खाद्य विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना होगा. इसके बाद किसान हर दिन सुबह 8 बजे से टोकन जनरेट कर सकेंगे. छोटे किसानों को 2 टोकन और बड़े किसानों को 3 टोकन मिलेंगे. टोकन प्राप्त करने के लिए ओटीपी आधारित व्यवस्था रखी गई है. मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और इस ओटीपी को प्रविष्ट करने पर ही टोकन जारी होगी.

खरीदी की तैयारी पूरी, 15 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया : कृषि विभाग के सहायक संचालक डीपीएस कंवर ने बताया कि धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है. 15 नवंबर से खरीदी शुरू होगी. 14 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. इसे 9 नवंबर से ही शुरू करने का निर्देश थे. लेकिन सहकारी विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं. इस वर्ष टोकन तुंहर हाथ मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है. जिसके जरिए किसान ऐप में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद खुद ही टोकन जारी कर धान बेचने के लिए मंडी पहुंच सकते हैं. पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और सरल तरीके से पूरी करने के लिए ऐप और अन्य व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.

Token Tuhar Hath
15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी :इस साल 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की जाएगी. राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक धान खरीदेगी. खरीदी का समर्थन मूल्य इस वर्ष 3 हजार 169 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 69 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है.

600 रेल इंजन में लगना है कवच प्रणाली, अब तक सिर्फ 56 ट्रेनों में लगे
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी, प्रदेशभर के सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर

TAGGED:

KORBA
टोकन तुंहर हाथ
PADDY PURCHASE AT SUPPORT PRICE
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी
TOKEN TUHAR HATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.