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‘टोकन तुंहर हाथ’ ऐप और पोर्टल की सुविधा शुरू, किसानों को नहीं काटने होंगे समितियों के चक्कर

टोकन तुंहर हाथ ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी की शुरुआत हो जा रही है. इस बार जिला प्रशासन ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ी इंतजाम किया है. किसानों को इस बार अपना धान बेचने के लिए सोसायटियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. किसान ‘टोकन तुंहर हाथ’ ऐप और पोर्टल की मदद से घर बैठे ही धान बेचने के लिए अपना टोकन प्राप्त कर सकेगा. जिला प्रशासन के मुताबिक करीब 70 फीसदी तक टोकन मोबाइल एप के जरिए जारी किए जाएंगे. शासन के मुताबिक रकबे के अनुसार किसानों को टोकन दिया जाएगा. प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान किसान बेच पाएंगे.



‘टोकन तुंहर हाथ’ ऐप और पोर्टल की सुविधा शुरू शासन ने खरीदी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था शुरू की गई है. किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन ले सकेंगे. शासन की कोशिश है कि इस नई व्यवस्था से किसानों को जहां भीड़भाड़ का सामना न करना पड़े, वहीं आसानी से उनका धान भी बिक जाए. हर साल धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ जमा हो जाती है. भीड़ की वजह से खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था का आलम हो जाता है. इस बात को ध्यान में रखकर इस बार ये नई व्यवस्था लागू की गई है. जिन किसानों को टोकन मिल जाएगा वो निर्धारित तारीख और समय पर आकर आसानी से अपना धान बेच सकेंगे.